Impeachment Paraguay: Arresto di Santiago Peña e insediamento di Pedro Alliana

Paraguay: mandato di arresto emesso per l'ex presidente Santiago Peña dopo l'impeachment. Il vicepedro Alliana presta giuramento il 6 novembre 2026 a Asunción.

Il 6 novembre 2026, il Paraguay ha attraversato una svolta istituzionale drammatica con la destituzione del presidente Santiago Peña e il contemporaneo insediamento del vicepresidente Pedro Alliana. La cerimonia del giuramento si è tenuta ad Asunción, dove la fascia e il bastone presidenziali sono stati posati su uno sgabello in attesa dell'ingresso ufficiale di Alliana, un politico conservatore di 52 anni.

L'emissione del mandato di arresto

La Procura generale del Paraguay ha inviato un mandato di arresto formale nei confronti dell'ex presidente Santiago Peña il venerdì successivo alla votazione parlamentare. Questa decisione legale arriva subito dopo che i legislatori hanno votato a favore dell'impeachment, segnando la fine del mandato di Pena e l'inizio di una fase critica per la giustizia paraguaiana. Il documento legale impone l'arresto immediato, trasformando un'ex testa di stato in un ricercato attivo.

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Le accuse sul caso Ueno e cattiva gestione

Il processo di impeachment ha accertato la colpevolezza di Santiago Peña per gravi colpe di cattiva gestione amministrativa. Le indagini hanno evidenziato il suo coinvolgimento diretto nel crollo della società di prestiti digitali nota come Ueno. Tale fallimento finanziario ha rappresentato un punto di svolta nella valutazione del suo operato governativo, portando alla conclusione che le sue azioni hanno compromesso la stabilità economica e la fiducia pubblica.

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Dimissioni e successione costituzionale

Nonostante Santiago Peña avesse presentato le sue dimissioni il giorno precedente alla seduta di impeachment, queste non sono state sufficienti a evitare la destituzione formale. La volontà del parlamento di procedere con l'allontanamento ufficiale ha superato il gesto unilaterale dell'ex capo dello stato. Di conseguenza, la successione è passata legalmente al vice presidente Pedro Alliana, che ha assunto il potere esecutivo per completare il periodo rimanente.

Impatto politico e prospettive future

La situazione politica nel paese è ora sotto una luce estremamente critica. L'emissione del mandato di arresto per l'ex leader, unita al nuovo governo di Pedro Alliana, crea un vuoto di potere complesso che richiede una gestione attenta. I cittadini e le istituzioni dovranno affrontare le conseguenze economiche del caso Ueno mentre si stabilisce la nuova direzione politica guidata dall'amministrazione Alliana, in un contesto di elevata tensione e incertezza istituzionale.