Impeachment Pete Hegseth: Democratici Chiedono la Rimozione del Capo del Pentagono

La Camera dei Rappresentanti, a trazione democratica, ha presentato una mozione di impeachment contro il Segretario alla Difesa Pete Hegseth, accusandolo di crimini di guerra e abuso di potere. L'azione, sebbene priva di immediate possibilità di successo, segna una nuova offensiva politica contro l'amministrazione Trump e mira a colpire uno dei suoi esponenti più controversi. La mozione si concentra su operazioni militari in Iran e Venezuela, sulla gestione di informazioni sensibili e su dichiarazioni ritenute inappropriate.

Sull'onda delle recenti sfide politiche affrontate da figure come Pam Bondi e Kristi Noem, ora anche la posizione del capo del Pentagono sembra vacillare. I democratici della Camera dei Rappresentanti hanno formalmente presentato una mozione per l'impeachment nei confronti di Pete Hegseth , accusandolo di una serie di gravi reati, tra cui crimini di guerra e abuso di potere .

Sebbene questa iniziativa, salvo clamorose e impreviste evoluzioni, non abbia concrete possibilità di essere approvata dall'attuale Congresso, essa rappresenta un segnale inequivocabile della compattezza raggiunta dal partito d'opposizione, che ha identificato nel veterano ed ex volto di Fox News un nuovo bersaglio strategico. È importante sottolineare come, sin dalla sua controversa conferma al Senato, il Segretario alla Difesa sia stato costantemente annoverato tra gli anelli più deboli dell'amministrazione di Donald Trump, frequentemente travolto da scandali, passi falsi e, più recentemente, una polemica indiretta con Papa Francesco relativa alla presunta strumentalizzazione della religione nel contesto della guerra contro l'Iran.

La portavoce del Pentagono, Kingsley Wilson, ha prontamente replicato alle accuse in un comunicato inviato ad Axios, testata che ha diffuso la notizia per prima, definendo l'iniziativa democratica come l'ennesimo tentativo di 'conquistare i titoli dei giornali', proprio mentre il dipartimento della Guerra avrebbe raggiunto 'in modo decisivo e schiacciante gli obiettivi del presidente in Iran'. La risoluzione di impeachment, un documento di sette pagine, si concentra in particolare sull'operazione denominata 'Epic fury' condotta in Iran, sullo scandalo 'Signalgate' e su una serie di comportamenti personali del Segretario ritenuti 'inappropriati'.

La mozione è sostenuta da otto deputati democratici ed è stata introdotta da Yassamin Ansari, la prima deputata di origine iraniana eletta al Congresso. L'iniziativa gode inoltre del supporto di diverse organizzazioni progressiste e pacifiste, tra cui MoveOn, Indivisible e il Center for International Policy. Il primo capo d'accusa nella mozione riguarda proprio l'operazione in Iran, descritta come una 'guerra non autorizzata e una sconsiderata messa in pericolo dei militari americani'. Hegseth viene inoltre accusato di aver avallato 'piani che comportavano rischi estremi e non necessari per le forze armate e gli interessi degli Stati Uniti'.

Il secondo articolo della mozione estende le accuse alle operazioni condotte in Venezuela, incolpando il Segretario di 'violazioni del diritto di guerra e degli attacchi mirati contro i civili'. Il documento afferma che il capo del Pentagono 'ha autorizzato, tollerato o omesso di prevenire operazioni che hanno causato un elevato numero di vittime civili e la distruzione di infrastrutture civili nel Paese'. Tra gli esempi citati figurano il bombardamento da parte degli Stati Uniti di una scuola femminile a Minab e gli attacchi contro presunte 'navi della droga' nei Caraibi. Nello stesso punto, vengono riportate dichiarazioni di Hegseth secondo cui gli Stati Uniti non avrebbero mostrato 'pietà per i nemici', sollevando preoccupazioni concrete sulla possibile violazione della 'convenzione di Ginevra e altri obblighi giuridici vincolanti'.

Un'ulteriore sezione della mozione affronta le accuse di 'negligenza e gestione sconsiderata di informazioni militari sensibili', riferendosi allo scandalo noto come 'Signalgate'. Questo incidente, emerso l'anno scorso, vide il direttore dell'Atlantic, Jeff Goldberg, essere accidentalmente aggiunto a una chat di Signal in cui il Segretario alla Difesa e altri alti funzionari dell'amministrazione discutevano piani di attacco in Yemen. L'episodio causò le dimissioni dell'allora consigliere per la sicurezza Mike Waltz, responsabile dell'errata aggiunta del giornalista, e mise in seria difficoltà Hegseth, che aveva condiviso informazioni riservate su una piattaforma commerciale.

Nel frattempo, in seguito agli ultimi attacchi verbali contro il Pontefice, i democratici hanno esteso la loro azione anche sul fronte Trump, proponendo la creazione di una commissione speciale incaricata di valutare l'idoneità del Presidente all'esercizio delle sue funzioni, in base al 25° emendamento della Costituzione. Questo comitato, composto da 17 membri, avrebbe il compito di esaminare quattro parametri fondamentali: la presenza di malattie fisiche o disabilità, disturbi mentali o deficit cognitivi, l'uso di alcol e droghe, e qualsiasi altra circostanza che possa rendere Donald Trump incapace di svolgere il suo ruolo di Comandante in Capo delle forze armate. La situazione politica continua dunque a essere estremamente tesa, con l'amministrazione Trump che si trova ad affrontare pressioni crescenti su più fronti





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