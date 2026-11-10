Impeachment Pete Hegseth: Massie presenta otto capi d'accusa per guerra Iran e Venezuela

Il rappresentante repubblicano Thomas Massie ha depositato otto articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth per presunte violazioni costituzionali nei conflitti in Iran e Venezuela.

Il rappresentante repubblicano degli Stati Uniti Thomas Massie ha depositato formalmente otto articoli di impeachment contro il segretario alla Difesa Pete Hegseth presso il Pentagono a Washington, DC, il 10 novembre 2026. L'iniziativa, descritta come insolita data la appartenenza partitica degli attori coinvolti, accusa l'alto funzionario militare di gravi illeciti e reati minori legati alla gestione delle campagne militari in Iran e Venezuela.

L'azione legale è stata presentata in un momento di alta tensione politica, poiché il presidente Donald Trump ha immediatamente criticato Massie e ha giurato di sostenere pubblicamente il proprio segretario della Difesa. Hegseth ha categoricamente negato qualsiasi illecito, respingendo le accuse di aver superato i suoi poteri costituzionali o aver violato le leggi internazionali sui conflitti armati durante il suo mandato.

Also read Impeachment per Hegseth: Massie presenta mozione contro il segretario alla Difesa USA

Accuse militari contro l'Iran e vittime civili

Tre dei otto capi d'accusa si concentrano specificamente sul conflitto in Iran, dove Hegseth è accusato di aver diretto, autorizzato e mantenuto azioni militari che hanno superato il limite di 60 giorni stabilito dalla legge. Queste operazioni sono continuate senza una dichiarazione formale di guerra o un'autorizzazione all'uso della forza militare (AUMF) da parte del Congresso degli Stati Uniti, una procedura fondamentale per la legittimità delle azioni belliche americane.

Un quarto articolo relativo all'Iran imputa a Hegseth di aver deliberatamente ignorato le leggi federali che richiedono alle forze armate statunitensi di minimizzare le vittime civili. Questa accusa è legata direttamente a un attacco condotto contro una scuola per ragazze a Minab il 28 febbraio 2026, che segnava il primo giorno ufficiale del conflitto. L'operazione ha causato la morte di decine di bambini, scatenando condanne nazionali e internazionali per la violazione dei protocolli di protezione dei civili.

Advertisement

Deposizione di Maduro e operazioni nel Caraibi

Due capi d'accusa riguardano le azioni degli Stati Uniti in Venezuela, dove il presidente Nicolás Maduro è stato rimosso dal potere dalle forze statunitensi nel gennaio 2026. Hegseth è accusato di aver ordinato il rapimento di un leader straniero sovrano, un atto considerato una violazione grave del diritto internazionale e della sovranità nazionale. Questa mossa ha aperto la strada a successive operazioni punitive nella regione.

Inoltre, il segretario alla Difesa è accusato di aver autorizzato attacchi letali extragiudiziali condotti nei Caraibi e nell'Oceano Pacifico. Queste operazioni militari hanno causato la morte di oltre 220 persone, secondo quanto riportato nei documenti di impeachment. Le accuse sottolineano la mancanza di un processo legale formale per questi individui, definendo gli attacchi come esecuzioni sommarie non autorizzate.

Operazione Rough Rider e ritorsioni politiche

Un'altra sezione degli articoli si concentra sullo Yemen, dove Hegseth è accusato di aver diretto ed eseguito attacchi e operazioni militari illegali. Nello specifico, l'articolo menziona l'operazione Rough Rider, una campagna aerea e navale congiunta tra Stati Uniti e Regno Unito condotta nel 2025. L'operazione era mirata contro i combattenti Houthi, definiti come alleati dell'Iran, ma gli articoli sostengono che le modalità di esecuzione violassero le normative militari esistenti.

Il capitolo finale degli impeachment riguarda presunte ritorsioni personali contro il senatore democratico Mark Kelly dell'Arizona. Hegseth è accusato di aver aggirato la protezione legale garantita alla libertà di parola di Kelly. L'anno precedente, il segretario alla Difesa aveva cercato di perseguire penalmente Kelly e di degradarlo dal grado di capitano della Marina in congedo. Questa azione punitiva era una risposta diretta alle dichiarazioni pubbliche di Kelly e di altri cinque democratici al Congresso, i quali avevano esortato le truppe statunitensi a rifiutare ordini illegali, dimostrando un precedente uso del potere militare per silenziare il dissenso politico.