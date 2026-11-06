Impeachment Santiago Pena Senato Paraguay Ueno

Il Senato paraguaiano procede con l'impeachment del Presidente Peña dopo le dimissioni e il crollo di ueno. Analisi dettagliata delle accuse, dei tempi legali e delle implicazioni economiche per il Paese.

Il Senato del Paraguay ha ufficialmente avviato una sessione straordinaria venerdì 6 novembre 2026 per determinare l'esito definitivo delle procedure di impeachment contro il presidente Santiago Peña. Questa decisione istituzionale cruciale segue la presentazione formale delle dimissioni del Capo dello Stato avvenuta giovedì 5 novembre 2026, un evento drammatico che ha segnato un punto di svolta nella stabilità politica e finanziaria nazionale. La camera alta ha dovuto raccogliere urgentemente per valutare la responsabilità presidenziale in un contesto di grave crisi economica e fiducia pubblica.

Dettagli legali e procedura costituzionale

La dinamica procedurale è avanzata rapidamente nelle ultime quarantotto ore, con i legislatori che hanno assunto il ruolo di pubblici ministeri per formulare le accuse formali contro l'ex presidente. Giovedì sera 5 novembre 2026, i senatori hanno depositato l'atto d'accusazione, inaugurando la fase successiva del processo politico. Questa fase è dedicata alla difesa dell'interessato, che ha immediatamente chiesto e ottenuto un termine di proroga di esattamente 72 ore per preparare il proprio contro-dibattito. Tale prolungamento è essenziale per garantire il diritto alla difesa nel quadro della procedura costituzionale paraguaiana.

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Il ruolo di ueno e i legami commerciali

Al centro dello scandalo vi è il crollo operativo della piattaforma di prestito digitale ueno, un'istituzione finanziaria che ha causato milioni di clienti di impossibilitare l'accesso ai propri fondi. Le indagini hanno rivelato che il presidente Santiago Peña possedeva precedenti legami d'affari con la società, elemento che ha aggravato la percezione di conflitto di interessi. Il fallimento di ueno non è stato visto come un mero episodio di mercato, ma come il sintomo di un controllo regulatorio fallimentare a livello governativo, innescando un'ondata di indignazione popolare che ha reso insostenibile la permanenza di Peña nella carica.

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Reazioni istituzionali e responsabilità penali

La risposta istituzionale è stata rapida e severa, coinvolgendo direttamente l'organo di supervisione finanziaria nazionale. La Banca Centrale del Paraguay è intervenuta all'inizio della settimana, sancendo l'irregolarità di ueno per violazione dei requisiti minimi di solvibilità. Questa decisione regulatoria ha avuto conseguenze immediate e ad alto profilo: il governatore della Banca Centrale è stato costretto alle dimissioni a causa della perdita di fiducia nel suo operato. La responsabilità si è estesa anche all'area penale, con l'emissione di mandati di arresto contro otto dirigenti di alto livello di ueno.

Impatto sociale e prossimi step legali

Le implicazioni pratiche per la cittadinanza paraguaiana rimangono profonde, specialmente per l'impatto psicologico e finanziario sui risparmiatori. Otto esecutivi chiave dell'azienda fintech si sono costituiti spontaneamente alle autorità, indicando una strategia di cooperazione legale, ma la sensazione di abbandono tra i correntisti è dilagata ad Asunción e in tutto il territorio nazionale. Mentre Santiago Peña esercita il suo diritto alla difesa nei prossimi tre giorni, l'intera nazione osserva con attenzione le mosse finali del Senato, che avrà l'ultima parola sul futuro della democrazia paraguaiana e sulla ricostruzione della fiducia nelle istituzioni finanziarie.