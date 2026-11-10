Impeachment Sara Duterte: accusa unica per ricchezza inspiegabile a Manila

I pubblici ministeri filippini concentrano l'impeachment sulla vicepresidente Sara Duterte su un solo reato finanziario per chiudere prima delle elezioni 2028 e delimitare la sua futura corsa alla presidenza.

Manila, 10 novembre 2026 - I pubblici ministeri filippini hanno semplificato drasticamente il caso di impeachment contro la vicepresidente Sara Duterte, concentrandosi esclusivamente sull'accusa di accumulo di ricchezza inspiegabile. Questa mossa strategica mira a concludere il procedimento giudiziario entro la fine dell'anno, evitando che l'attenzione del pubblico e dei senatori si sposti verso le imminenti elezioni presidenziali del 2028.

Strategia Processuale e Accuse Finanziarie

Il procuratore capo Gerville Luistro ha confermato pubblicamente di aver abbandonato altre tre accuse precedenti, tra cui l'uso improprio di fondi pubblici e la corruzione, per concentrare tutte le risorse sull'unica allegation finanziaria. La procura sostiene che questa sia l'accusa più solida e documentata, necessaria per evitare quella che Luistro definisce stanchezza da impeachment da parte del pubblico e dei legislatori.

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Le indagini, iniziate nel 2024 e proseguite nel 2025, hanno portato a un'analisi forense che stima un patrimonio inspiegabile pari a 817 milioni di pesos, equivalenti a circa 12,97 milioni di dollari. Le difese legali di Duterte hanno iniziato a presentare le loro argomentazioni lunedì, contestando fortemente queste cifre e sostenendo che non vi siano state violazioni.

Conseguenze Politiche e Prospettive Elettorali

Una condanna in questo procedimento porterebbe alla rimozione immediata di Sara Duterte dalla carica di vicepresidente e la renderebbe ineleggibile a ricoprire qualsiasi altra carica pubblica. Questo outcome avrebbe un impatto diretto sulla sua possibile candidatura alla presidenza nelle elezioni del 2028, dove Duterte ha costantemente guidato i sondaggi d'opinione.

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Il presidente Ferdinand Marcos Jr non può candidarsi per un secondo mandato costituzionale, rendendo la vicepresidente figlia dell'ex presidente Rodrigo Duterte una figura centrale nel panorama politico filippino. La possibilità di un'eliminazione dalla corsa elettorale cambia radicalmente gli equilibri di potere a Manila.

Dibattito sulla Condotta e Evidenze Documentali

Japhet Quitzon, analista del Centro per gli Studi Strategici e Internazionali, ha osservato che la rinuncia ad alcune accuse, incluse quelle relative alle presunte minacce rivolte contro il presidente, alla prima dama e a un ex presidente della Camera, ha perso una narrativa significativa. Tali minacce, registrate in video, sollevavano dubbi sulla condotta e sull'idoneità di Duterte alla massima carica, oltre alle questioni finanziarie.

Gerville Luistro ha ribadito che l'accusa si basa principalmente su evidenze documentali solide, tra cui dichiarazioni dei beni, bilanci aziendali, registri fiscali e rapporti sulle transazioni finanziarie. L'analisi sottolinea che Duterte stessa ha preparato e firmato queste dichiarazioni, rendendo difficile attribuire eventuali omissioni a una semplice negligenza burocratica.

Soglie di Condanna e Futuro Procedimento

La Corte di impeachment ha fornito un vantaggio procedurale ai pubblici ministeri a settembre, stabilendo che solo i senatori giudici presenti durante il processo contano per la soglia costituzionale dei due terzi necessaria per la condanna.

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Con quattro dei ventiquattro senatori giudici incapaci di partecipare, la procura necessita di quattordici voti per condannare Sara Duterte, una soglia inferiore ai sedici voti richiesti se tutti i giudici fossero stati presenti. Luistro ha avvertito che anche il numero necessario per un'assoluzione si è ridotto, rendendo il verdetto imprevedibile.

I senatori valuteranno attentamente le alleanze politiche mutevoli e i propri interessi prima di votare, considerando che una vittoria dell'accusa potrebbe definire il panorama politico delle Filippine per il prossimo decennio. La difesa continua a negare qualsiasi illecito, definendo il procedimento un atto di persecuzione politica orchestrato dagli oppositori.