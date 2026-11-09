Impeachment Sara Duterte: la difesa confuta le accuse di arricchimento il 9 novembre 2025

Avvocati di Sara Duterte contestano le accuse di ricchezza inspiegabile nel processo di impeachment. La senatrice deve superare il voto dei senatori per sopravvivere politicamente e puntare alla presidenza 2028.

Il 9 novembre 2025, gli avvocati della Vicepresidente delle Filippine Sara Duterte hanno avviato formalmente la loro strategia difensiva nel processo di impeachment che minaccia di porre fine alla sua carriera politica. L'obiettivo primario di questa mossa legale è contrastare le gravi accuse di aver accumulato un patrimonio ingente non giustificato dal reddito dichiarato. Una condanna in questo procedimento potrebbe eliminare definitivamente le sue ambizioni di assumere la carica di Presidente nel 2028, considerando il suo attuale status di favorita nei sondaggi elettorali.

Dettagli Centrali e Meccanismo Legale del Processo

La strategia difensiva si concentra specificamente sulla negazione delle accuse finanziarie, dopo che l'accusa ha ritirato altre tre contestazioni originali incluse nel reclamo di impeachment. Il cuore della procedura legale riguarda la discrepanza tra il patrimonio dichiarato e le risorse effettivamente gestite. La difesa intende dimostrare che ogni attività è documentata e lecita, cercando di neutralizzare le prove finanziarie presentate dalla pubblica accusa inaudienze precedenti.

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Il processo è strutturato per coinvolgere un totale di ventiquattro testimoni da parte della difesa, con l'intenzione di concludere l'intero iter entro la fine dell'anno. Questa tempistica serrata mira a garantire una decisione rapida del Senato, l'organo che funge da tribunale d'impiccagione. La sopravvivenza politica della Vicepresidente dipende interamente dalla capacità di convincere almeno un terzo dei senatori presenti in aula, un threshold critico per l'assoluzione.

Posizioni delle Parti e Testimonianze Chiave

Il primo testimone chiamato a deporre per la difesa è stato Jaime Adalin, un funzionario tributario originario della città natale di Duterte, Davao City. La sua testimonianza ha mirato a confutare l'affermazione dell'accusa secondo cui un immobile collegato alla Vicepresidente fosse omesso dalle sue dichiarazioni patrimoniali. Adalin ha presentato dichiarazioni fiscali e registri di valutazione che supportano la tesi della difesa, ovvero che il bene fosse correttamente incluso nella dichiarazione delle attività e delle passività del 2024.

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L'accusa, d'altra parte, si è basata sull'analisi di un esperto finanziario forense che ha testimoniato il mese scorso. Questo esperto ha stimato che la Duterte disponga di oltre ottocento milioni di pesos, equivalenti a dodici milioni e settanta mila dollari, provenienti da fonti non spiegate. Queste risorse includono rimesse provenienti da entità situate in Cina e a Hong Kong, elementi centrali per la costruzione del caso di arricchimento illecito da parte dei procuratori.

Impatto Reale e Prossimi Passi nella Scena Politica

La dinamica politica di questo processo riflette la profonda frattura tra Sara Duterte e il Presidente Ferdinand Marcos Jr. Questi due leader erano alleati potenti durante la campagna elettorale del 2022, quando si presentarono su un biglietto congiunto e ottennero una vittoria schiacciante. Il loro rapporto si è deteriorato nel tempo, portando a questo scontro legale che rappresenta la più alta escalation del conflitto interno alla coalizione di governo filippina.

Parallelamente a questo procedimento costituzionale, la Vicepresidente affronta un caso criminale separato. È accusata di tre conteggi di gravi minacce legati a commenti fatti riguardo al Presidente Marcos Jr, alla Prima Signora e a un ex presidente della Camera dei Rappresentanti. La Duterte nega qualsiasi colpa in entrambe le procedimenti legali.

La presenza di Sara Duterte alle udienze è stata limitata. Essa non ha partecipato ai lavori sin dall'inizio del processo a luglio, fatta eccezione per una breve apparizione il secondo giorno. Durante quella comparizione, si era definita "sanguinante ma incrollabile", dimostrando una resilienza pubblica che continua a influenzare la percezione dell'opinione pubblica nazionale.

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La difesa ha confermato che l'elenco dei testimoni includerà commercialisti, banchieri e consiglieri legali di aziende legate alla Vicepresidente. Queste figure chiave dovrebbero fornire ulteriori prove documentali per smontare le accuse di illeciti finanziari. La conclusione del processo entro la fine dell'anno rimane l'obiettivo strategico per garantire una risoluzione rapida e definire il futuro politico della figlia del ex leader populista Rodrigo Duterte.