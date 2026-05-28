Impiegata di 66 anni accusata di omicidio per investimento in via Coppino

La donna ha dichiarato di non aver voluto ucciderlo, ma solo farlo cadere. Ha anche affermato di essere credente e di aver pregato nella chiesa di Santa Rita per se stessa e per l'uomo.

Un'impiegata di 66 anni è stata accusata di aver investito e ucciso un uomo di 52 anni in via Coppino a Roma . La donna ha dichiarato di non aver voluto ucciderlo, ma solo farlo cadere.

Ha anche affermato di essere credente e di aver pregato nella chiesa di Santa Rita per se stessa e per l'uomo. La polizia ha rintracciato la donna nella stessa chiesa dopo l'investimento. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la donna ha investito più volte l'uomo. Il medico legale ha dichiarato che il decesso è stato causato dal primo impatto del Suv.

L'incidente è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. La donna è stata accusata di omicidio e si trova in attesa di giudizio





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