Impiegata statale in Germania guadagna 5mila euro al mese: il racconto di Corinna

Corinna, funzionaria pubblica tedesca, racconta a Die Zeit di guadagnare 5mila euro netti al mese e di avere un rimpianto per la cura degli animali.

Un impiego pubblico ben retribuito è per molti il traguardo ideale, ma non sempre coincide con la piena realizzazione personale. Lo dimostra il caso di Corinna, funzionaria amministrativa di 45 anni in Germania, che ha raccontato i propri conti al settimanale Die Zeit. Con uno stipendio netto di 5mila euro mensili, pari a 6.720 euro lordi, la donna afferma di guadagnare più di quanto ritenga giusto.

Corinna ammette di sentirsi solo un esecutore di decisioni altrui. Ha dichiarato che il suo stipendio è equo, ma che in realtà guadagna troppo, pur avendo responsabilità nel verificare che i fondi pubblici e i sussidi siano utilizzati correttamente.

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Come è iniziata la carriera nel settore pubblico

La carriera di Corinna nel settore pubblico parte subito dopo il diploma, con un primo impiego come assistente amministrativa e un apprendistato di livello intermedio. Una laurea biennale le ha poi permesso di diventare specialista certificata.

Dopo 24 anni nell'amministrazione comunale, Corinna è passata al ministero, dove oggi coordina la pianificazione finanziaria e revisiona i finanziamenti legati al sociale. La sua settimana lavorativa conta 41 ore, con la possibilità di convertire gli straordinari in riposi compensativi.

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Due giorni la settimana lavora in ufficio, dove inizia alle 6:30 e termina entro le 16. Negli altri tre giorni opera da remoto a partire dalle 6 del mattino, un'organizzazione che Corinna apprezza molto come madre single divorziata da un anno e senza assegno di mantenimento.

Il rimpianto professionale e le critiche alla spesa pubblica

Nonostante la sicurezza economica e la flessibilità dello smart working, Corinna dice di rimpiangere le proprie passioni. Ha affermato di pentirsi a volte di non essere diventata un addetto alla cura degli animali, lavoro che definisce il suo sogno da sempre.

Tra le frustrazioni quotidiane figurano le resistenze ai cambiamenti informatici di alcuni colleghi e la gestione delle risorse pubbliche. Corinna non comprende perché i responsabili della sua agenzia scelgano hotel relativamente costosi e servizi di catering dispendiosi per conferenze e riunioni, e preferirebbe più fondi per progetti sociali e meno spese amministrative.

Il bilancio familiare: entrate, casa e assicurazioni

Oltre allo stipendio, il bilancio familiare di Corinna comprende 280 euro derivanti dall'affitto di un piccolo appartamento e 259 euro di assegno familiare per il figlio. La casa assorbe complessivamente circa 1.520 euro al mese, tra 1.220 euro di mutuo e 200 euro per tasse, manutenzione, riscaldamento, pulizia del camino e utenze.

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La spesa alimentare supera di poco i 500 euro mensili, con circa 450 euro al supermercato, tra i 100 e i 150 euro a settimana, più qualche rara cena fuori. Al figlio destina una paghetta da 60 euro al mese, mentre i trasporti pubblici sono coperti dall'azienda.

Le tutele assicurative pesano complessivamente per 430 euro al mese. La voce principale è l'assicurazione sanitaria privata da 344 euro mensili, affiancata da polizze annuali come quella sulla casa, di poco meno di 150 euro, e la copertura dentale per il figlio, pari a 108 euro l'anno.

In passato Corinna faticava a controllare le piccole spese quotidiane e finiva spesso in rosso, non per acquisti di lusso ma per il accumulo di tante piccole spese. Oggi riesce a chiudere il mese con un margine extra fino a 800 euro sul conto.