Un responsabile del settore giovanile del Frosinone ha parlato durante un evento organizzato dalla Lega Serie B presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, sottolineando la sua territoriale e familiare natura e l'importanza del vivaio come leva di sviluppo e sostenibilità nel calcio.

Un responsabile del settore giovanile del Frosinone , club appena promosso in Serie A, ha parlato durante un evento organizzato dalla Lega Serie B presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano dal titolo 'L'importanza del capitale umano nel calcio: il ruolo del vivaio come leva di sviluppo e sostenibilità'.

Il dirigente giallazzurro ha parlato del tema dei giovani e della società ciociara, sottolineando la sua territoriale e familiare natura. Ha inoltre parlato del passato del club, come la crescita del Frosinone negli anni e come due ragazzi del settore giovanile abbiano contribuito alla prima promozione in Serie A. Ha parlato del presente, sottolineando l'attenzione posta sui giovani e l'obiettivo di inserirli nel contesto della prima squadra.

Infine, ha parlato del futuro, sottolineando il bisogno di fortuna e di direttori e allenatori preposti a far giocare i giovani. Inoltre, ha parlato dell'importanza del vivaio come base del progetto





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