Imprenditrice fiorentina rapinata nella sua villa: violenza, furto di 600 mila euro e interrogativi sulla sicurezza

Daniela Fargion, nota stilista, è stata vittima di una violenta rapina nella sua residenza di Impruneta. I rapinatori, armati e senza scrupoli, hanno usato minacce, bastonate e braccialetti elettrici, sottraendo circa 600 mila euro e numerosi oggetti di valore. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini basandosi sui filmati di sicurezza.

Una notte d'estate, alle ore dieci circa, la villa di campagna di Daniela Fargion, nota imprenditrice del settore moda, è stata assaltata da un gruppo di rapinatori armati.

L'abitazione, situata sulle colline dell'Impruneta, a pochi chilometri da Firenze, era abitata dalla stessa Fargion, da due collaboratori domestici e dal nipotino di due anni. I malviventi, almeno quattro secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, hanno forzato l'ingresso con spranga e pistole, interrompendo il sonno della proprietaria e dei presenti.

La donna ha raccontato in diretta al Tg1 il corso degli eventi, descrivendo dettagliatamente il trattamento a cui è stata sottoposta: colpi di pistola minacciosi, bastonate, l'uso di braccialetti elettrici e l'intento di ferirla alle ginocchia.



Fargion ha dichiarato di aver sentito i rapinatori urlare che la consideravano una bugiarda e di aver subito anche minacce di amputazione di un dito per non aver mostrato i gioielli.

La testimonianza, trasmessa anche da altre emittenti televisive, include la descrizione di tre uomini visibili in camera, ma la vittima è convinta che ne fossero cinque, poiché ha udito rumori provenire da altri piani. Gli assalitori hanno rubato denaro, vestiti, pellicce, un anellino di famiglia e altri oggetti di valore, accumulando un bottino stimato in circa seicentomila euro, una somma che la donna definisce il risultato di una vita intera.





Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i carabinieri, affiancati dalla sezione scientifica, per raccogliere ogni possibile traccia. Le registrazioni delle telecamere di sicurezza della villa, così come le immagini fornite in diretta dalle emittenti, stanno facilitando le prime indagini. Per ora non sono state individuate tracce concrete dei rapinatori, ma le autorità hanno promesso di analizzare attentamente i video e di proseguire le ricerche.

Il nipotino, per fortuna, è rimasto illeso, e la donna ha concluso esprimendo gratitudine per la protezione divina che, secondo lei, gli ha salvato la vita. La vicenda ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle residenze di alto livello nelle zone periferiche delle città toscane, richiedendo un rafforzamento dei controlli e un più efficace coordinamento tra le forze dell'ordine e i sistemi di videosorveglianza privati





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