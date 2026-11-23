Le donne alla guida delle industrie crescono del 7%, ma solo il 7% delle PMI ottiene la certificazione di parità. Analisi dei dati Confimi Industria 2026.

I dati emergenti dal settore manifatturiero italiano del 2026 segnalano un'evoluzione strutturale significativa nel panorama imprenditoriale nazionale. Le imprenditrici che guidano aziende in questo comparto chiave hanno registrato un incremento del 7% rispetto agli anni precedenti, segnando un passaggio quantitativo rilevante. Questo dato rappresenta solo il primo segnale visibile di un mutamento più profondo che coinvolge non solo i vertici decisionali, ma l'intera filiera produttiva nazionale.

Dati Occupazionali 2026 e Presenza Produttiva

La Confederazione ha fornito una fotografia dettagliata dell'attuale assetto del sistema produttivo attraverso i dati della propria base associativa. Le imprese guidate da donne rappresentano attualmente il 23% del totale, evidenziando una crescita solida di quattro punti percentuali in un arco temporale di cinque anni. Questo aumento dimostra una progressiva penetrazione femminile nella gestione operativa e strategica del tessuto industriale.

Also read L'economia italiana rischia la stagnazione tra crescita ferma e debito elevato

Parallelamente alla crescita manageriale, si osserva un cambiamento rilevante nella composizione del personale nei reparti produttivi. Le donne stanno conquistando spazio in settori tradizionalmente riservati agli uomini, come la meccanica, la chimica, la plastica e la gomma. Tale tendenza suggerisce che le barriere culturali all'interno delle linee di produzione stanno progressivamente perdendo consistenza.

Anche sul fronte delle assunzioni recenti i numeri risultano particolarmente significativi per comprendere la dinamica di reclutamento. Le donne con meno di 35 anni e quelle con più di 50 anni costituiscono complessivamente il 20,7% delle nuove assunzioni rilevate a settembre 2026. Ciò significa che una nuova assunzione su cinque è dedicata a una lavoratrice, confermando un'apertura concreta del mercato del lavoro industriale.

Advertisement

Basso Tasso di Certificazione Parità di Genere

Nel frattempo emerge una contraddizione strutturale riguardante la certificazione della parità di genere, strumento pensato per accompagnare le imprese verso modelli più inclusivi. Nonostante il 73% delle aziende dichiari di conoscere questo strumento, soltanto il 7% ha completato con successo il percorso di certificazione. Un altro 12% ne sta valutando l'avvio, mentre l'81% resta completamente fuori da questo processo.

Il problema identificato non risiede esclusivamente nella scarsa conoscenza o in fattori culturali, ma indica una distanza netta tra il riconoscimento teorico dell'importanza della parità e la sua traduzione in scelte operative concrete. Le imprese hanno segnalato come ostacoli principali i costi elevati, la carenza di risorse interne dedicate e la mancanza di informazioni chiare sulle procedure da seguire.

A questi fattori si aggiunge un notevole scetticismo diffuso tra gli operatori economici circa i benefici effettivi dello strumento. Un quarto delle aziende intervistate non riconosce alla certificazione alcun vantaggio concreto o misurabile per la propria attività. Questo distacco suggerisce la necessità di ricalibrare la percezione dei benefici derivanti da pratiche organizzative equilibrate.

Impatto sulle PMI e Strategie Future

Le PMI manifatturiere presentano caratteristiche dimensionali e organizzative molto diverse rispetto alle grandi corporation nazionali e internazionali. Spesso mancano di uffici dedicati alle risorse umane o di strutture amministrative capienti in grado di assorbire ulteriori adempimenti burocratici. Questo non sminuisce l'importanza della questione, ma richiede strumenti costruiti sulla realtà quotidiana delle piccole imprese.

La parità non può trasformarsi in un ulteriore costo burocratico o in una mera certificazione da esibire per partecipare a bandi pubblici. Deve tradursi in opportunità reali quali l'accesso alle responsabilità decisionali, la valorizzazione delle competenze specifiche e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Advertisement

Secondo il Gruppo Donne di Confimi Industria, la questione riguarda direttamente la competitività complessiva del sistema produttivo italiano. Un'impresa che non riesce ad attrarre e trattenere i talenti, rinunciando a competenze per ragioni culturali o organizzative, perde occasioni di crescita strategica.

La manifattura italiana ha urgente bisogno di nuove energie, ricambio generazionale e professionalità capaci di affrontare le trasformazioni tecnologiche in corso. Non può permettersi di lasciare indietro una parte importante del proprio capitale umano, garantendo che percorsi professionali non si interrompano per la scelta di diventare madri.

Responsabilità Condivisa per il Futuro Industriale

La crescita delle imprenditrici e delle lavoratrici conferma che il cambiamento è già iniziato nel settore industriale. Ora è necessario assicurare che tale progresso non rimanga affidato solely alla capacità delle singole donne di superare ostacoli e resistenze personali.

Il processo deve divenire una responsabilità condivisa da parte delle imprese, delle associazioni di categoria e delle istituzioni pubbliche. Una manifattura più femminile non concede spazio per carità, ma riconosce che senza il contributo femminile non può esprimere tutto il proprio potenziale produttivo.