Imputato per violenza sessuale si congratula con la pm al tribunale di Torino

Al tribunale di Torino, l'imputato accusato di violenza sessuale ha elogiato la pm Livia Locci e denunciato un tentativo di estorsione da cinquemila euro.

Giovedì 12 novembre, nell'aula del tribunale di Torino, un civilista imputato di aver molestato pesantemente due donne all'interno del proprio studio ha rivolto un complimento inatteso al pubblico ministero Livia Locci. Le due presunte vittime, un'aspirante segretaria e una cliente, sarebbero state molestate nel febbraio e nel maggio del 2024.

L'udienza è arrivata dopo il rinvio della seduta precedente, quando l'avvocato imputato aveva accusato un malore richiedendo l'intervento di un'ambulanza. Il clima in aula è stato segnato da continui momenti di tensione, con botta e risposta tra l'imputato, il pubblico ministero e le parti civili.

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Il complimento alla pm Livia Locci durante l'esame

L'imputato ha elogiato la conduzione delle domande di Livia Locci, definendole precise e non provocatorie. Il complimento è arrivato mentre l'uomo respingeva con grande foga tutte le accuse che gli vengono contestate.

Il magistrato ha risposto con una punta di ironia, ringraziando l'imputato e assicurando che avrebbe cercato di essere all'altezza anche nel prosieguo del processo. Lo scambio ha evidenziato un tono insolito in un'aula dove le posizioni restano nettamente contrapposte.

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Poco prima di quel passaggio, Livia Locci aveva dovuto richiamare l'imputato perché sembrava fissare con insistenza una delle due parti civili presenti in aula. Il richiamo ha segnato l'inizio di una serie di interventi che hanno reso la seduta particolarmente tesa.

Lo scontro con una parte civile in aula

Durante la seduta, l'imputato ha reagito in modo plateale a un'osservazione rivolta contro di lui da una delle parti civili. I legali della difesa hanno segnalato che la donna aveva mormorato un'espressione offensiva, a cui la parte civile ha risposto apertamente.

L'imputato ha replicato chiedendo come potesse essere accusato ingiustamente e non potesse guardare la donna. Dopo la replica, si è girato di scatto verso i giudici, mostrando la sua insofferenza per la presenza della parte civile.

Nella sua lunga e torrenziale deposizione, il civilista ha sostenuto di essere stato vittima di un tentativo di estorsione. Il contesto della sua tesi riguarda la richiesta di denaro avanzata nei suoi confronti per evitare la denuncia per violenza sessuale.

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La tesi del tentativo di estorsione e i prossimi passi

Secondo la versione dell'imputato, una persona, tramite un intermediario, gli avrebbe chiesto cinquemila euro per evitare la denuncia di violenza sessuale. L'uomo ha fatto nome e cognome del presunto richiedente, sostenendo di aver respinto la richiesta.

Il civilista ha affermato di non aver fatto nulla di illecito e di aver risposto che, se la persona aveva bisogno di soldi, doveva andare a lavorare. Si tratta della posizione difensiva sostenuta dall'imputato, che resta da verificare nel corso del processo.

L'imputato si è riservato di rilasciare ulteriori dichiarazioni spontanee nella prossima udienza. La fonte non indica la data della nuova seduta, che sarà il passaggio decisivo per capire se la tesi dell'estorsione troverà riscontri nel dibattimento.