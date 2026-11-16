Imran Khan chiede cure urgenti alla Suprema Corte del Pakistan per gravi rischi alla salute

L'ex primo ministro pakistano Imran Khan, 74 anni, denuncia il deterioramento delle sue condizioni di salute e quelle della moglie Bushra Bibi, chiedendo l'intervento immediato della Suprema Corte.

L'ex primo ministro pakistano Imran Khan ha presentato un urgente appello alla Corte Suprema del Paese, chiedendo l'accesso immediato a cure mediche specializzate. La richiesta giunge dopo che il detenuto, che compie 74 anni, ha espresso gravi preoccupazioni regarding il rapido deterioramento del proprio stato di salute fisica e mentale, definendo la situazione attuale insostenibile e potenzialmente letale.

Gravi rischi per la salute di Imran Khan

Imran Khan ha dettagliato le sue condizioni critiche in una lettera formale inviata al capo della Corte Suprema tramite il suo avvocato. Nella missiva, l'ex leader politico ha riferito che i medici curanti gli hanno comunicato di essere "altamente vulnerabile" a un'emorragia cerebrale e a un arresto cardiaco. Questa diagnosi medica rappresenta il fulcro della sua petizione, sottolineando come il suo attuale stato di detenzione possa avere conseguenze fatali se non vengono attuate misure di protezione specifiche.

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Khan ha specificato che, all'età di 74 anni, la continua e ininterrotta sofferenza fisica lo sta portando in una condizione dalla quale "potrebbe non tornare vivo". La sua richiesta si basa quindi su una valutazione medica diretta che identifica rischi cardiaci e neurologici immediati, richiedendo un intervento istituzionale urgente per prevenire un eventuale decesso in cattività o complicanze irreversibili.

La salute di Bushra Bibi e l'isolamento imposto

Oltre al suo caso personale, Imran Khan ha espresso profonda preoccupazione per la salute di sua moglie, Bushra Bibi, che è detenuta nella stessa struttura carceraria. Il ex premier ha affermato che la moglie è a rischio di perdere la vista in modo permanente, circostanza che lo ha spinto a scrivere direttamente alla più alta autorità giudiziaria del Paese. La situazione della moglie è descritta come critica e richiede anch'essa un'assistenza sanitaria immediata che, secondo Khan, non sta arrivando.

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Inoltre, l'ex capo di governo ha denunciato l'impatto negativo dei lunghi periodi di isolamento sulla sua salute mentale. Ha dichiarato che le autorità penitenziarie non hanno seguito le raccomandazioni di una commissione medica, la quale aveva suggerito di concedergli un maggiore contatto con la sua famiglia. Questo mancato rispetto delle linee guida mediche è indicato come un fattore che contribuisce al peggioramento del suo equilibrio psicologico e fisico.

Storia legale e precedenti ordini giudiziari

Imran Khan è in carcere dal 2023, dopo aver perso il potere a seguito di un voto di sfiducia nel 2022. Da allora, l'ex giocatore di cricket diventato politico ha dovuto affrontare numerose accuse di corruzione. Sebbene Khan neghi ogni illecito sostenendo che le accuse siano politicamente motivate, tutte le sue condanne, ad eccezione di una, sono state attualmente sospese o annullate, con i rispettivi ricorsi ancora pendenti in sede giudiziaria.

La Corte Suprema del Pakistan si era già espressa in passato sul suo caso. Ad agosto, l'alto tribunale aveva ordinato al governo di trasferirlo in un ospedale privato nella capitale, Islamabad. Questa decisione era stata presa dopo che Imran Khan aveva chiesto un intervento ufficiale a causa del progressivo deterioramento delle sue condizioni di salute, riconoscendo la necessità di un monitoraggio medico più rigoroso rispetto a quello disponibile nelle carceri standard.

Posizione delle autorità e prossimi passi

Le autorità pakistane hanno dichiarato di aver portato Imran Khan in ospedale la scorsa settimana esclusivamente per una visita oculistica, riportandolo successivamente nella sua cella. Questa azione è stata presentata come il rispetto delle loro procedure, sebbene non abbia soddisfatto le richieste più ampie di assistenza medica avanzata formulate dall'ex primo ministro.

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La presente richiesta rappresenta un nuovo capitolo nella vicenda legale di Imran Khan. La Corte Suprema dovrà ora valutare la lettera inviata attraverso il suo legale e determinare se le condizioni di detenzione attuali siano compatibili con gli obblighi costituzionali di tutela della salute dei detenuti. L'esito di questo appello potrebbe influenzare direttamente le future decisioni sul suo trasferimento o sul livello di assistenza sanitaria che le autorità saranno tenute a fornire.