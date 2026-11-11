Imran Khan torna in carcere dopo visita medica a Islamabad

L'ex primo ministro pakistano Imran Khan è stato ricoverato per problemi di pressione e vista, poi riportato nel carcere di Rawalpindi. Dettagli sulla salute e contesto legale.

Imran Khan, l'ex primo ministro del Pakistan attualmente detenuto, è stato trasferito d'urgenza in una struttura ospedaliera nella capitale Islamabad nella tarda serata di martedì, 11 novembre. Le autorità hanno confermato il suo ritorno immediato nel luogo di detenzione dopo aver ricevuto le cure mediche necessarie, chiudendo un breve periodo di assenza dal suo cella.

Dettagli medici e trasferimento al PIMS

Khan, che risiede nel carcere di Adiala situato a Rawalpindi, si è sottoposto a una visita oculistica presso il Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS), come riferito mercoledì da un funzionario incaricato della sua custodia. La motivazione principale del ricovero riguardava problemi legati alla pressione arteriosa, una condizione che ha richiesto interventi terapeutici specifici durante la notte precedente.

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Secondo quanto dichiarato dalla fonte ufficiale, al politico è stata somministrata la terapia adeguata per stabilizzare i suoi parametri vitali. Una volta concluso il trattamento necessario e verificata la stabilità delle sue condizioni, è stato immediatamente riportato nella sua cella di detenzione, interromendo così la permanenza esterna durata solo poche ore.

Stato di salute e denunce legali

La difesa di Khan, guidata dai suoi avvocati, sostiene che lo stato di salute del settantaquattrenne ex leader sportivo e politico sia peggiorato significativamente durante la permanenza in prigione. Tra le problematiche più gravi segnalate vi è una notevole perdita della vista nell'occhio destro, un sintomo che ha sollevato preoccupazioni tra i sostenitori e la comunità internazionale riguardo alle condizioni di detenzione.

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Questa vicenda rappresenta il primo caso documentato in cui Khan sia stato portato in ospedale per cure specifiche e successivamente riportato in carcere dall'agosto scorso. In quella precedente occasione, la visita medica era stata interrotta prematuramente, creando precedenti giuridici e politici che continuano a essere dibattuti nelle aule di tribunale pakistane.

Contesto legale e nuove ordinanze giudiziarie

Un tribunale pakistano ha recentemente emanato un ordine specifico che impone alle autorità carcerarie di consentire all'équipe legale di Khan di incontrarlo personalmente, insieme a sua moglie. Questa decisione giuridica arriva in un momento di alta tensione politica, dove il partito di Khan cerca di garantire il rispetto dei diritti dei detenuti e delle procedure legali standard previste dalla normativa nazionale.

Il contesto legale rimane complesso: Khan affronta numerose accuse di corruzione risalenti al periodo successivo alla sua uscita di scena dal potere, avvenuta tramite un voto di sfiducia nel 2022. Da allora, trascorre la sua vita dietro le sbarre da oltre tre anni, negando categoricamente qualsiasi illecito e definendo le accuse come strumenti politicamente motivati contro la sua figura pubblica.

Sospensioni condanne e situazione di Shah Mehmood Qureshi

Attualmente, tutte le condanne inflitte a Khan, con l'eccezione di una sola, sono state sospese o annullate dai giudici, mentre i ricorsi pending stanno procedendo attraverso il sistema giudiziario. Il governo pakistano respinge fermamente le affermazioni secondo cui queste azioni siano dettate da motivazioni politiche, mantenendo una posizione ferma sulla legalità delle procedure in corso.

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Nello stesso giorno, Tuesday 11 novembre, anche Shah Mehmood Qureshi, vice presidente del partito di Khan, è stato trasportato in ospedale nella città orientale di Lahore. Proveniente da un carcere nella stessa città, Qureshi rimane ricoverato, aggiungendo un ulteriore livello di attenzione mediatica e politica sugli eventi sanitari che coinvolgono i vertici dell'opposizione pakistana.