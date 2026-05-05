In Italia 1.500 miliardi di risparmio fermo: come attivare la liquidità per sostenere la crescita economica

Secondo Assogestioni, in Italia ci sono 1.500 miliardi di risparmio inutilizzati che potrebbero essere investiti per sostenere l'economia. La presidente Maria Luisa Gota ha sottolineato l'importanza di attivare queste risorse, anche attraverso strumenti come i Pir e i Sia. Tuttavia, la conoscenza della previdenza complementare è ancora limitata tra gli italiani.

In Italia, secondo i dati presentati dalla presidente di Assogestioni , Maria Luisa Gota, durante l'apertura del Salone del Risparmio, ci sono oltre 1.500 miliardi di euro di risparmio che rimangono inutilizzati, bloccati in forme di liquidità a basso rendimento.

Questo ammontare rappresenta una risorsa potenziale straordinaria per sostenere la crescita economica del Paese, ma attualmente rimane parcheggiato senza essere investito. Gota ha sottolineato come, anche se solo una parte di questi risparmi venisse attivata, potrebbe rappresentare una leva fondamentale per lo sviluppo economico nazionale. Un altro dato significativo riguarda la capitalizzazione di Borsa Italiana, che pesa solo lo 0,8% sul totale mondiale, nonostante l'Italia contribuisca per il 2% al PIL globale.

Questo squilibrio evidenzia come il Paese, pur essendo considerato appetibile dagli investitori internazionali, non riesca a sfruttare appieno il proprio potenziale. Nel 2025, le società aderenti ad Assogestioni hanno chiuso con un patrimonio superiore ai 2.600 miliardi di euro, grazie anche a una raccolta di 38 miliardi, di cui 16 provenienti dai fondi comuni. La dinamica è stata trainata principalmente dai fondi obbligazionari, come ha ricordato Gota.

Tuttavia, l'industria italiana ed europea del risparmio e degli investimenti non è ancora sufficientemente sviluppata, nonostante la mole di risparmio disponibile sia immensa. Infatti, il 30% della ricchezza finanziaria degli europei non è investita. Per attivare questa liquidità, è necessario un percorso strutturato, come la creazione di un'Unione del risparmio e degli investimenti. In questo contesto, i Piani Individuali di Risparmio (Pir) svolgono un ruolo cruciale, poiché, grazie a incentivi fiscali, permettono di incanalare risorse verso investimenti produttivi.

Un altro strumento atteso è la nascita dei Savings and Investments Accounts (Sia), conti di risparmio e investimento europei destinati al pubblico retail. Un tema chiave è anche la previdenza complementare, la cui conoscenza tra gli italiani è ancora limitata. Secondo una ricerca Assogestioni-Censis, dopo trent'anni dalla riforma Dini, solo il 15,4% degli italiani tra i 18 e i 64 anni dichiara di conoscerla bene, il 59% a grandi linee e il 25,6% non la conosce affatto.

Per migliorare questa situazione, Assogestioni guarda al modello tedesco, che prevede un sistema di previdenza complementare che favorisca l'adesione ai fondi sin dalla nascita o dalla tenera età, anche con il supporto di fondi pubblici





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