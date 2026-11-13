In(Mondadori): Alessandro D'Avenia svela i segreti del nuovo romanzo e la crisi della scuola

Alessandro D'Avenia presenta il suo nuovo romanzo pubblicato da Mondadori, analizzando il rapporto tra generazioni e la profonda crisi del sistema scolastico italiano.

Il nuovo romanzo di Alessandro D'Avenia, intitolato In e pubblicato da Mondadori, esplora il complesso percorso di crescita di Leone Pardi. Il protagonista, un ragazzo di diciassette anni, teme profondamente di assomigliare agli adulti che lo circondano. Questi adulti sembrano sicuri del proprio ruolo nel mondo, ma apparentemente molto poco felici di occuparlo. Vent'anni dopo, Leone deve fare i conti con l'uomo che è effettivamente diventato. Il libro intreccia un mistero che coinvolge una compagna di scuola a un'indagine più intima sulla natura del tempo.

Il Tempo Tradisce o Siamo Noi

Lo scrittore, attivo da ventisei anni, usa la narrazione per allargare la riflessione alla scuola attuale. Questa istituzione fatica a riconoscere le inclinazioni degli studenti e convive con il grave precariato dei docenti. La protesta dei ragazzi rimane spesso inascoltata dalle strutture tradizionali. Il mistero più profondo del romanzo riguarda la domanda se il colpevole dell'infelicità sia il tempo oppure siamo noi stessi. D'Avenia suggerisce che i giovani cercano il loro posto nel mondo con entusiasmo.

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Quando lo trovano attraverso un lavoro o un ruolo sociale, ci si convince di essere finalmente arrivati. Si crede di poter sedersi e restare lì per sempre in una forma compiuta. È in questo momento che il tradimento avviene, perché il segreto per vincere il tempo è continuare a crescere. Come nella natura, dove niente di vivo sopravvive se smette di evolvere, anche gli esseri umani devono cambiare. Le crisi dell'età adulta costringono a rimettere in discussione la propria identità e le proprie certezze.

Crisi Educativa e Precariato

Leone trova più verità nelle scritte lasciate dai compagni sui muri dei bagni che nelle lezioni dei professori. Questi insegnanti sembrano desiderosi soltanto di andare in pensione e non trasmettono passione. Un professore che aspetta solo la pensione comunica implicitamente agli studenti che il proprio lavoro non vale la pena di essere portato avanti con fervore. Tuttavia, quando deve affrontare i misteri più importanti, Leone torna alla letteratura, alla filosofia e alla storia. Respinge la scuola istituzionale, ma continua ad aver bisogno di ciò che questi studi gli insegnano.

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Durante l'intervista a HuffPost, D'Avenia ha descritto una scuola impoverita progressivamente sotto governi di ogni colore politico. La sua esperienza indica che soltanto il 20 per cento degli insegnanti lavora ancora con autentica passione. Un altro 20 per cento è arrivato in cattedra per ripiego, non per vocazione. Nel mezzo si trova un 60 per cento che ha perso il fuoco interiore e tira a campare. Questa maggioranza rappresenta il problema principale da recuperare attraverso nuove condizioni di lavoro.

L'Impatto sul Sistema Scolastico

Il precariato colpisce duramente il sistema educativo italiano su larga scala. Su circa 800mila posti di insegnamento, il precariato riguarda ben 200mila incarichi temporanei. Le conseguenze ricadono direttamente sugli studenti e sul loro percorso formativo. I ragazzi cambiano professore ogni anno senza formare legami duraturi con gli educatori. In altri casi, gli studenti aspettano fino a novembre per averne uno stabile in classe. Un rapporto educativo ha bisogno di continuità per essere efficace. Non può ricominciare ogni volta da zero con nuovi volti e nuove dinamiche. La mancanza di stabilità impedisce agli insegnanti di comprendere veramente le esigenze dei loro allievi. D'Avenia evidenzia come questo fenomeno eroda la qualità dell'istruzione e la capacità di ascoltare le proteste dei giovani. La scuola stenta a funzionare come luogo di ricerca della verità, della bellezza e della giustizia.

Identità e Crescita Personale

Leone ritrova le vecchie pagelle durante la sua esplorazione interiore. Alle elementari le maestre ne raccontavano il carattere e la personalità. Al liceo restano soltanto voti numerici e registri di assenze. Questo cambiamento segna una perdita significativa nel modo di conoscere gli studenti. D'Avenia rivela che i giudizi presenti nel romanzo sono tratti dalle sue pagelle delle elementari. I suoi genitori le avevano conservate e rileggerle lo ha commosso profondamente.

Ogni età continua a vivere dentro di noi, indipendentemente dal numero di compleanni celebrati. D'Avenia preferisce dire quando è bambino o quando è adolescente, perché quella parte è ancora presente. Crescere significa conservare qualcosa di ciascuna età e imparare a lasciare andare il resto. La domanda finale riguarda la capacità di conservare ciò che ci rendeva unici fin da bambini. Si tratta di quell'amore caotico, puro e scomposto per la vita, definito vita eterna.