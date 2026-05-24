In onda stasera, la puntata dedicata a Leonardo Pieraccioni

Torna in tv l'attore toscano Leonardo Pieraccioni. In questa puntata, verranno raccontati il suo percorso artistico, la sua relazione con Laura Torrisi, il suo open space minimal 'nero come la notte', la figlia Martina e molto altro ancora.

Stasera in tv, domenica 24 maggio, su Canale Nove, andrà in onda la puntata dedicata all'attore toscano Leonardo Pieraccioni . Dopo aver festeggiato i trent'anni di 'Il Ciclone', uno dei film della commedia italiana più amati, si parlerà anche del luogo dove è stato girato il film.

L'open space minimal di Leonardo Pieraccioni, l'amore con Laura Torrisi, le differenze rispetto alla castità durata 3 anni e Martina, la figlia, la moglie Francesca sui social e le foto del 'nero come la notte' sono alcuni dei temi trattati in questa puntata. L'open space minimal di Leonardo Pieraccioni, che la moglie Francesca ha definito "nero come la notte", è una vera e propria opulenza di forme e spazi aperti, tra cui la terrazza panoramica che domina la campagna toscana.

Questa casa di campagna ha una accogliente cucina con una cantinetta e una elegante veranda. Inoltre, il fatto che il film 'Il Ciclone' sia stato interamente girato in un luogo reale, senza contare sull'utilizzo di costruzioni scenografiche, ha creato un ambiente diverso dal solito e ha lasciato un segno indelebile nell'immaginario colectivo italiano





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