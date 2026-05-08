In Utero su HBO Max: una serie corale sul desiderio di genitorialità e le sfumature della PMA

La recensione della serie italiana In Utero, disponibile su HBO Max, che esplora con profondità e sensibilità il tema della procreazione medicalmente assistita, raccontando le storie di chi cerca di costruire una famiglia attraverso la clinica Creatividad a Barcellona. Con un cast stellare guidato da Sergio Castellitto, la serie affronta con delicatezza le contraddizioni e le emozioni legate al desiderio di genitorialità.

Su HBO Max è disponibile, con un nuovo episodio ogni venerdì, il medical drama italiano In Utero , con Sergio Castellitto : una serie corale sul desiderio di costruire una famiglia o, semplicemente, di trovare il proprio posto nel mondo.

La nostra recensione. È una battuta pronunciata davanti a una donna che desidera da tanto un figlio, ma sta perdendo la speranza. Dentro questa frase c'è il senso più profondo della serie, appena arrivata sul servizio di video in streaming (proseguirà con un nuovo episodio, di 8 totali, ogni venerdì). Perché non è un medical drama qualsiasi, ma un medical drama che parla specificatamente di procreazione medicalmente assistita (PMA).

Un tema che non si può ridurre a una questione clinica o ideologica. C'è tanto, in ballo, per chi prova ad avere un figlio: la natura, la scienza, la fede, la tenacia, la pazienza, le possibilità economiche. E questa serie esplora tutto ciò. Perché, lo dice il dottor Gentile, 'io credo a tutto'.

Appunto. La serie ci porta dentro una clinica per la fertilità a Barcellona e prova a raccontare ciò che spesso resta fuori dal discorso pubblico quando si parla di PMA. Trovano così spazio, per esempio, la vulnerabilità, la pressione sociale e il senso di inadeguatezza che possono accompagnare la ricerca di un figlio.

La serie segue le vite di chi lavora nell'immaginaria clinica 'Creatividad' (così simile a molte che esistono per davvero, a Barcellona) e di chi la attraversa inseguendo una possibilità. Al centro ci sono Ruggero (Sergio Castellitto), ginecologo brillante e fondatore della struttura, Angelo (Alessio Fiorenza), patient assistant appena arrivata.

Attorno a loro ruotano i casi dei pazienti (che, per chi gestisce queste cliniche che sono anche un grande business, sono anche clienti): coppie eterosessuali alle prese con l'infertilità, coppie omogenitoriali, donne single, persone che decidono di donare i propri ovociti o di diventare genitori fuori dai modelli tradizionali. Un tema così importante non era mai stato trattato in televisione italiana con questa ampiezza e questa attenzione alle sfumature.

Parla a chi ha affrontato la PMA senza raccontarlo apertamente, a chi prova ad avere un figlio senza riuscirci, a chi sente il peso del tempo che passa e il ticchettio dell'orologio biologico. Ma soprattutto racconta che il desiderio di genitorialità non coincide necessariamente con la maternità o la paternità.

La scrittura di Enrico Audenino, Teresa Gelli e Vanessa Picciarelli affronta temi delicati con una sensibilità rara, evita quasi sempre la retorica e preferisce restare dentro le contraddizioni dei personaggi, lasciando aperte domande morali, emotive e persino filosofiche. E in questo è molto interessante. Non tutti i personaggi vogliono o non hanno voluto diventare genitori e, per esempio, è forse quella che sintetizza meglio questo approccio.

Il suo gesto non nasce da un desiderio di maternità, ma dalla volontà di costruirsi un futuro e conquistare la propria indipendenza. Gli otto episodi, soprattutto nella parte centrale, possono apparire impegnativi. Ma è anche vero che questa durata permette alla serie di raccontare storie complesse e di dare spazio a punti di vista differenti. Paradossalmente, sono proprio le storie 'di puntata' quelle che spesso restano più impresse rispetto agli archi orizzontali dei protagonisti.

Il cast è uno dei grandi punti di forza del progetto. Sergio Castellitto costruisce un personaggio ambiguo e profondamente umano senza mai renderlo respingente, mentre Alessio Fiorenza, qui alla sua prima esperienza attoriale, è particolarmente convincente perché porta anche tanto del suo vissuto nel personaggio. Maria Pia Calzone e Thony danno solidità emotiva alla serie, ma la serie è stata percepita come una serie importante già durante la lavorazione.

La regia di Maria Sole Tognazzi, poi, accompagna tutto con un linguaggio visivo che nel cinema e in tv, la rappresentazione è tutto. E questa serie è una delle poche serie italiane recenti che prova davvero a dar voce, senza semplificare il tema, alle diverse esperienze legate alla procreazione medicalmente assistita





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