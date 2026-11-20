L'indagine Inapp-Plus 2026 rivela che 400mila dipendenti lavorano in aziende con riduzione orario lavoro a parità di salario. Un trend in crescita per conciliazione vita-lavoro.

Secondo i dati emersi dall'indagine Inapp-Plus 2026, la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario sta diventando una prassi diffusa nel mercato del lavoro italiano. Circa 400mila dipendenti operano attualmente in aziende che stanno sperimentando questa misura, con un bacino potenziale che interessa oltre 4,5 milioni di lavoratori interessati a tale riforma organizzativa.

Dati Inapp-Plus 2026: Numeri e Diffusione

Lo studio condotto su un campione rappresentativo di 45mila individui tra i 18 e i 74 anni evidenzia come il fenomeno riguardi prevalentemente il settore privato e l'industria. Nello specifico, il 5,1% dei dipendenti del privato lavora in imprese che hanno già introdotto o stanno valutando la riduzione oraria. Nel pubblico impiego, la percentuale sale al 3,7%, coinvolgendo 104mila lavoratori.

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L'industria registra la maggiore diffusione di questa pratica, con una quota del 7,4%. Seguono i settori delle costruzioni e dei servizi, che superano il 5%. Dal punto di vista dimensionale, la sperimentazione interessa soprattutto le piccole imprese: il 10,2% delle aziende con 15-19 addetti e l'8,1% con 20-49 addetti hanno aderito alla misura.

Mechanismi Contrattuali e Obiettivi Aziendali

Questa riforma organizzativa, bocciata a marzo dalla maggioranza della Camera nella proposta unitaria di Pd, M5S e Avs, viene applicata principalmente attraverso la contrattazione di secondo livello. L'obiettivo dichiarato è migliorare la qualità del lavoro, favorire l'attrazione delle risorse umane e promuovere la cooperazione intergenerazionale.

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Il policy brief curato dalle ricercatrici Francesca Bergamante e Valentina Menegatti sottolinea come la flessibilità offerta ai lavoratori più giovani aiuti a trattenere i talenti. Allo stesso tempo, l'abbattimento dell'intensità dei ritmi di lavoro sostiene i dipendenti più anziani, garantendo sostenibilità alle organizzazioni produttive.

Soddisfazione dei Lavoratori e Sostenibilità

I risultati dell'indagine mostrano un forte consenso tra chi ha già adottato la misura. Il 95% dei lavoratori coinvolti esprime un livello di soddisfazione medio-alto, un valore che supera di 9 punti percentuali i colleghi non coinvolti. Questo dato conferma l'impatto positivo sul clima aziendale e sul benessere psicofisico dei dipendenti.

La richiesta nasce dall'esigenza di garantire la sostenibilità fisica e mentale, specialmente nei ruoli con prestazioni disagiate. Il 10% dei dipendenti che lavorano di notte o nei festivi e svolgono straordinari è coinvolto in queste sperimentazioni, così come l'8% di chi lavora esclusivamente di notte.

Impatto Demografico e Prospettive Future

La percezione tra i giovani, spesso associata a una minore voglia di impegno, viene smentita dai dati. L'indagine conferma che i giovani desiderano relazioni lunghe e figli, e la riduzione dell'orario a parità di salario aiuta a conciliare carichi di lavoro e scelte di vita familiari. Questo aspetto è cruciale per l'evoluzione dei contratti collettivi futuri.

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Nel bacino potenziale, il 22,8% dei lavoratori, pari a 4,5 milioni di persone, esprime un esplicito gradimento per la riduzione oraria mantenendo la stessa retribuzione. Solo lo 0,9% è disponibile a una riduzione del salario. Il maggiore interesse si registra tra conduttori di impianti e operai (38,1%) e nelle professioni qualificate dei servizi (28,2%), dove l'orario ridotto risponde a concrete necessità di alleggerimento dei carichi di lavoro.