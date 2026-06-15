Inaugurata a Roma la statua per Alberto Sordi: omaggio per i 106 anni dalla nascita

A Villa De Sanctis, nella zona Casilina, è stata svelata la scultura dedicata ad Alberto Sordi, seduto su una panchina. Il sindaco Gualtieri: 'Un'opera a misura di cittadino'. Presenti anche Gianni Letta e il presidente della Fondazione Sordi.

Era il 15 giugno 2020 quando Roma ha reso omaggio a uno dei suoi figli più illustri, Alberto Sordi , con l'inaugurazione di una statua a lui dedicata a Villa De Sanctis, nel quartiere Casilino.

La scultura, voluta dal Municipio V e realizzata dalla Fondazione Museo Alberto Sordi, è stata svelata in occasione del 106° anniversario della nascita dell'attore.

"Una statua a misura di cittadino, come era Sordi, quindi uno si può sedere accanto a lui e farci una chiacchierata e guardarsi negli occhi", ha dichiarato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, presente alla cerimonia insieme a Gianni Letta e al presidente della Fondazione, Giambattista Faralli. L'opera raffigura Albertone seduto al centro di una panchina di bronzo, con una mano alzata in segno di saluto e il volto sorridente, proprio come amava apparire nei suoi film.

Non è un caso che la statua sia stata collocata in questa zona della città: qui Sordi girò alcune delle sue pellicole più celebri, tra cui "Un borghese piccolo piccolo" e "Il medico della mutua". Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, ha sottolineato il legame tra l'attore e il territorio: "Qui da noi ha girato quattro film. Quelli della mia generazione sono cresciuti con i suoi film e la sua romanità".

La data dell'inaugurazione non è stata scelta a caso: "Sarebbe stato il 106esimo compleanno di Alberto Sordi", ha ricordato Caliste. La statua si inserisce in un progetto di valorizzazione del patrimonio culturale della periferia romana, con l'obiettivo di rendere omaggio a un artista che ha saputo interpretare come nessun altro l'anima della città.

"Sordi meritava un riconoscimento di questo tipo, era ora", ha commentato Gualtieri, ringraziando Caliste per l'idea e la Fondazione per il sostegno. La scultura, realizzata in bronzo, è già diventata un punto di ritrovo per i fan dell'attore, che possono accomodarsi accanto a lui e immortalare il momento con un selfie. Un modo per mantenere vivo il ricordo di un mito del cinema italiano, capace di far ridere e commuovere intere generazioni con la sua irresistibile comicità





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