Inaugurata la mostra fotografica Humus a Maputo

La mostra, realizzata dal fotografo italiano Marco Palombi, presenta fotografie realizzate nella Provincia di Manica e documenta diverse dimensioni dello sviluppo locale.

Nell'ambito delle celebrazioni della Festa della Repubblica Italiana in Mozambico , è stata inaugurata presso il Museo di Storia Naturale di Maputo la mostra fotografica Humus , del fotografo italiano Marco Palombi .

La mostra presenta fotografie realizzate nella Provincia di Manica, che raccontano comunità, territori e iniziative sostenute dalla Cooperazione Italiana. Le immagini documentano diverse dimensioni dello sviluppo locale, dalla promozione della filiera del caffè all'empowerment economico delle donne, fino alle iniziative di consolidamento della pace e di sviluppo rurale sostenibile.

Le fotografie mettono inoltre in evidenza il potenziale agricolo della Provincia di Manica e si inseriscono nel percorso di valorizzazione del futuro Centro Agroalimentare di Manica (CAAM), uno dei progetti del Piano Mattei per l'Africa in Mozambico. Con un investimento stimato di 38 milioni di euro, il centro è concepito come un polo regionale dedicato alla trasformazione, conservazione e distribuzione dei prodotti agricoli, contribuendo al rafforzamento delle filiere agroalimentari e alla promozione del commercio regionale lungo il Corridoio di Beira.

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione dell'Ambasciatore d'Italia in Mozambico, Gabriele Annis, del Rettore dell'Università Eduardo Mondlane, Manuel Guilherme Júnior, e della Direttrice del Museo di Storia Naturale di Maputo, Gaby Monteiro. Il titolo della mostra, Humus, deriva dal latino hŭmus e desidera richiamare, da un lato, lo strato superficiale e fertile del terreno, ricco di sostanze organiche, e dall'altro l'insieme delle condizioni sociali, culturali e umane che favoriscono la nascita e lo sviluppo di idee, progetti e opportunità.

Ciascuna delle 22 fotografie è accompagnata da un proverbio della tradizione mozambicana, a sottolineare il profondo legame tra il mondo agricolo e la saggezza popolare, tramandata di generazione in generazione e capace di ispirare le comunità oltre i confini e il tempo. Fotoreporter romano, Marco Palombi si dedica da oltre trent'anni alla realizzazione di reportage fotografici e audiovisivi in diverse regioni del mondo.

Il suo lavoro si è concentrato sulla documentazione di comunità, minoranze e realtà sociali in Africa, Medio Oriente, Asia e America Latina. Nel 2023 ha ricevuto il Premio Anima per la Fotografia e, nel 2025, ha presentato a Beirut la mostra 'SHAMS', dedicata ai progetti educativi della Cooperazione Italiana.

In occasione dell'inaugurazione, l'Ambasciatore Annis ha sottolineato: 'Chi ha visitato i campi di Manica sa che lo sviluppo non si misura soltanto nei numeri, ma anche nei volti, nei gesti e nelle parole. È questo humus - umano prima ancora che agricolo - che l'Italia accompagna da cinquant'anni e che intende continuare a sostenere con rinnovato impegno.

' La mostra sarà aperta al pubblico fino al 1° luglio 2026 presso il Museo di Storia Naturale di Maputo, uno dei più emblematici spazi culturali e scientifici della città, restaurato e reinaugurato nel 2025 con il sostegno della Cooperazione Italiana nell'ambito del programma RINO - Recupero e Innovazione del Museo di Storia Naturale





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