Incassi record da multe nel 2025: Milano guida la classifica, ma calano gli introiti

I comuni italiani registrano incassi record dalle multe nel 2025, con Milano in testa. Analisi dei dati e focus sui piccoli comuni e sull'impatto pro capite. Inoltre, focus sul convegno per la XXII Giornata mondiale dell'emofilia e sui percorsi formativi universitari nel settore medico.

Secondo i dati elaborati dal sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, nel corso del 2025 i comuni italiani hanno registrato incassi record derivanti dalle sanzioni stradali, raggiungendo una cifra complessiva senza precedenti. L'importo totale incassato ha superato significativamente i dati degli anni precedenti, segnando un incremento di 12 milioni di euro rispetto al 2024, equivalente a una crescita dell'1%, e un aumento ancora più marcato del 23% rispetto al 2022, quando il valore complessivo si attestava a 1,4 miliardi di euro. Questi risultati evidenziano una crescente pressione finanziaria sui cittadini e un'efficace attività di controllo del traffico da parte delle amministrazioni locali.

Milano si conferma anche per il 2025 come il comune italiano con i maggiori proventi derivanti dalle multe. Nel capoluogo lombardo, le sanzioni stradali hanno raggiunto i 178,6 milioni di euro. Nonostante questo primato, si osserva una diminuzione del 13% rispetto all'anno precedente, un segnale che potrebbe indicare una revisione delle politiche di controllo o un aumento della consapevolezza da parte degli automobilisti. Al secondo posto nella classifica nazionale si posiziona, con 132,8 milioni di euro, anch'esso mostrando una diminuzione del 9% su base annua. Sul gradino più basso del podio troviamo, che ha registrato 73,3 milioni di euro, evidenziando tuttavia un notevole aumento del 19% rispetto al 2024. Seguono in ordine decrescente: con 47 milioni, Genova con 36,2 milioni, Palermo con 28,6 milioni, Bologna con 27,2 milioni, Padova con 25,9 milioni e, infine, Verona con 24,3 milioni di euro. Complessivamente, queste dieci città capoluogo hanno incassato quasi 630 milioni di euro, contribuendo da sole per più di un terzo del totale nazionale dei proventi da multe. Questa concentrazione di entrate in un numero limitato di comuni solleva interrogativi sulla distribuzione delle risorse e sull'efficacia delle politiche di sicurezza stradale a livello nazionale.

Un'analisi interessante riguarda il rapporto tra i proventi registrati e il numero di residenti, che permette di valutare l'impatto delle multe sulla singola persona. In questa prospettiva, pur considerando che le sanzioni colpiscono anche turisti e pendolari non residenti, balza al primo posto con un valore di 202 euro per abitante, dimostrando una crescita significativa rispetto ai 170 euro del 2024. Segue Siena, dove la quota pro capite si attesta a 180 euro, mentre Milano scivola in terza posizione con 130 euro. Seguono Padova, con 125 euro, e Rieti, con un valore di quasi 124 euro per cittadino. Infine, un focus sui piccoli comuni rivela dati sorprendenti. Riomaggiore, in provincia di La Spezia, con soli 465 abitanti, ha registrato incassi per quasi 770mila euro. Pettoranello del Molise, in provincia di Isernia, ha superato i 641mila euro a fronte di 446 residenti. Colle Santa Lucia, in provincia di Belluno, con 346 abitanti, ha incassato poco meno di 628mila euro. Fra i piccoli comuni più “redditizi” figurano Rionero Sannitico, sempre in provincia di Isernia, con oltre 560mila euro, e Poggio San Lorenzo, in provincia di Rieti, che ha superato la soglia dei 413mila euro. L’alto incasso dei piccoli comuni è spesso dovuto alla presenza di autovelox mirati a rilevare i veicoli che superano i limiti di velocità.

Nel contesto sanitario, la Conferenza permanente dei presidenti di consiglio di corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia ha discusso delle priorità nel percorso formativo universitario. Stefania Basili, presidente della conferenza, ha sottolineato l'importanza di allineare i corsi di Medicina alle esigenze delle associazioni di pazienti, considerandole stakeholder chiave. È stata annunciata un'indagine approfondita per valutare l'efficacia di questo approccio a livello nazionale. La conferenza ha anche evidenziato la necessità di rendere l'area medica più attrattiva per gli studenti e i futuri specializzandi, ricordando il decreto ministeriale del 19 dicembre 2023 che introduce un tirocinio per orientare gli studenti fin dai primi anni di corso. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti gli strumenti necessari per affrontare il mondo del lavoro in ambito medico, con particolare attenzione all'inserimento di un percorso dedicato alle basi della trombosi per orientare al post laurea. In sintesi, il ministero sta riflettendo sui percorsi formativi specialistici in area medica, considerando possibili riforme in collaborazione con il Ministero della Salute, con l'obiettivo di produrre competenze specifiche e adeguare i percorsi formativi alle nuove esigenze del settore.





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