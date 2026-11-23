La nuova produzione di Incendi diretta da Marco Lorenzi per il Teatro Stabile del Veneto porta sullo palco il dramma di Wajdi Mouawad con un cast internazionale che esplora origini e conflitti.

La casa editrice Einaudi ha pubblicato una nuova edizione del celebre testo teatrale " Incendi" scritto dal drammaturgo Wajdi Mouawad. L'opera, nata nel 2003, rappresenta uno dei capitoli più significativi della drammaturgia contemporanea, esplorando temi complessi legati alle origini familiari e alla storia collettiva. La traduzione è curata da Monica Capuani, permettendo al pubblico italiano di accedere a una narrazione densa e poetica che si avvicina alla struttura del romanzo. Questa pubblicazione coincide con la prima nazionale di un nuovo adattamento scenico, portando l'opera su palcoscenici italiani con una visione artistica rinnovata.

Le radici epiche del testo di Wajdi Mouawad

Wajdi Mouawad, nato in Libano e naturalizzato canadese, ha affidato a "Incendi" una cavalcata epica che indaga i segreti non detti presenti in ogni famiglia e nella memoria storica. Il testo nasce da un lavoro comune dell'autore insieme agli attori, come illustrato nella prefazione dello stesso Mouawad. La sua prima pubblicazione ufficiale segna un momento cruciale per la ricezione dell'opera in Italia. Sebbene vi siano state precedenti esperienze, questa edizione e messa in scena rappresentano un punto di riferimento nuovo e strutturato per il teatro italiano contemporaneo.

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La nuova regia di Marco Lorenzi per il Veneto

La nuova versione teatrale è diretta dal regista Marco Lorenzi, che già si era confrontato con l'opera di Mouawad realizzando "Il Mulino di Amleto". La produzione è curata dal Teatro Stabile del Veneto, sotto la direzione artistica di Filippo Dini, il quale interpreta anche il ruolo del notaio Hermile. Hermile è il personaggio che innesca la trama aprendo il testamento di Nawal, una donna morta in Canada anni dopo aver lasciato il suo paese natale devastato dalla guerra. Il notaio avvia la prima delle trentotto scene in cui è diviso il testo, fornendo gli indizi per la ricerca dei figli.

Il mistero delle origini e la ricerca dei fratelli

La storia si sviluppa attraverso due linee temporali che alternano il presente e il passato, creando un intreccio simile a un giallo delle origini. Nawal lascia ai suoi due figli gemelli, Jeanne e Simon, la missione di trovare un terzo fratello e il loro vero padre. Jeanne, interpretata da Barbara Mazzi, è una matematica che affronta la ricerca con rigore. Simon, interpretato da Elio D'Alessandro, mostra inizialmente resistenza a credere alla storia. La trama rivela che il padre non è quello morto di cui Nawal aveva parlato, aprendo interrogativi tragici e complessi sull'identità dei personaggi.

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La storia di Nawal tra guerra e sopravvivenza

La narrazione retrospettiva segue la giovane Nawal, interpretata da Frédérique Loliée nella versione adulta e da Sara Verteramo nella versione adolescente. A quattordici anni, Nawal ama e concepisce un figlio con Wahab, interpretato da Giovanni Drago, ma la famiglia le toglie il neonato. Incoraggiata dalla nonna Nazira, Nawal fugge e impara a leggere, dedicando la sua vita a cercare il figlio sparito. Attraversa il paese in guerra alla fine degli anni Settanta, affrontando eccidi, orfanotrofi e campi profughi. Insieme all'amica Sawda, interpretata da Emilia Piz, Nawal affronta miliziani e capiclan, finendo per essere imprigionata per anni.

Il cast internazionale e la scenografia innovativa

La produzioneCounts su un cast internazionale che include Frédéric Loliée, Sara Verteramo, Aleksandar Cvjetković e altri artisti di rilievo. La scenografia, ideata da Daniele Spanò, utilizza una piattaforma rotante e schermi per accompagnare le trasformazioni visive del dramma. Le luci di Umberto Camponeschi e i colori dominanti, come il rosso, evocano sia il sangue che i tramonti. Gli attori si muovono continuamente, entrando ed uscendo dai personaggi e dai tempi storici, orchestrando un'azione che esplora la crudeltà della guerra e la resilienza umana.