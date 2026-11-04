Gli incendi in Indonesia raggiungono livelli estremi, con PM2.5 oltre i mille microgrammi. La colpa risale al colonialismo olandese che ha espropriato le terre locali.

Una coltre di fumo tossico avvolge vaste aree dell'Indonesia e dei paesi vicini, generando un malcontento sociale che unisce studenti, lavoratori e gruppi della società civile contro il carovita, la corruzione e la resistenza del presidente a dichiarare lo stato di emergenza nazionale. Gli incendi sono concentrati nel Kalimantan, nel Borneo indonesiano, e a Sumatra, dove da gennaio a settembre hanno incenerito quasi due milioni di ettari di foresta, segnando un aumento del 38 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019.

La crisi sanitaria e i livelli letali di PM2.5

In questo momento in certe zone dell'Indonesia milioni di persone stanno inalando quella che potrebbe essere l'atmosfera più inquinata del pianeta, secondo quanto riportato dalle autorità sanitarie locali. La concentrazione di particolato fine PM2.5 ha raggiunto livelli estremi, superando regolarmente i 500 microgrammi per metro cubo nelle aree colpite dai roghi e toccando punte di mille microgrammi in alcuni casi specifici.

Also read Incendi nella notte a Roma e Trieste: quattro morti

L'Organizzazione mondiale della sanità stabilisce che il limite massimo considerato sicuro è di 15 microgrammi per metro cubo, calcolato come media nell'arco di 24 ore. Si calcola che a settembre le vittime del fumo tossico siano state 3.560, un numero doppio rispetto al mese precedente, evidenziando l'impatto devastante sulla salute pubblica della popolazione colpita dalla crisi ambientale.

Le radici coloniali dell'esproprio delle terre

Le responsabilità per quello che sta accadendo affondano le radici nel passato coloniale dell'Indonesia, come sottolineato dal quotidiano olandese Volkskrant, che afferma come gli incendi non possano essere considerati separatamente dallo sfruttamento delle risorse naturali operato dai colonizzatori olandesi. Java fu in gran parte deforestata già nel XIX secolo, durante il periodo coloniale, mentre in Sumatra, Kalimantan e nelle altre isole la deforestazione fu resa possibile soprattutto dall'introduzione, nel 1870, della cosiddetta Landrentenwet.

Advertisement

Questa disposizione permise all'amministrazione coloniale di attribuirsi in un colpo solo la proprietà di tutte le terre per le quali le popolazioni locali non erano in grado di presentare un titolo di proprietà, appropriandosi così di quasi tutta la foresta pluviale tropicale. Tale atto violava apertamente i diritti d'uso della terra delle popolazioni locali, ma i suoi principi fondamentali sono ancora in vigore nell'Indonesia indipendente, alimentando conflitti fondiari e deforestazione fino ad oggi.

Impatto globale e nuove normative europee

La situazione indonesiana rappresenta un esempio emblematico di come l'impatto del colonialismo europeo influenzi ancora oggi gli esiti deludenti delle conferenze sulla protezione della biodiversità, come quella chiusa ieri a Yerevan, in Armenia. In questi vertici si scontrano puntualmente gli interessi divergenti dei paesi del cosiddetto sud globale rispetto a quelli dei paesi ricchi, con radici storiche nella costruzione di un sistema economico mondiale differenziato.

Molti paesi del sud globale si sono specializzati in settori economici che richiedono un uso intensivo del territorio, come l'agricoltura e l'industria estrattiva, mentre i paesi del nord si sono concentrati sulla produzione industriale ad alta intensità di capitale. Per questo motivo risulta molto più difficile per i primi fermare la deforestazione senza subire conseguenze economiche immediate, nonostante le pressioni internazionali.

Il regolamento Eudr e le sfide future

Il nuovo regolamento europeo sulla deforestazione (Eudr), che entrerà in vigore il 30 dicembre 2026, eserciterà pressioni sui paesi produttori di olio di palma, soia e carne bovina affinché interrompano la deforestazione. Questa normativa internazionale aggiunge un ulteriore livello di complessità alla gestione delle risorse naturali, poiché non prevede compensazioni finanziarie dirette per i paesi colpiti, rendendo la transizione verso pratiche sostenibili ancora più critica per le economie locali.