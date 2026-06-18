Incendio a Livorno: fumo nella zona industriale, scuole chiuse e prima prova di Maturità confermata

Un incendio è scoppiato oggi a Livorno, generando una densa nube di fumo nero che si sta dirigendo principalmente verso la parte settentrionale della città. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e i tecnici dell'Arpat sono presenti per valutare il potenziale impatto della nube tossica sulla qualità dell'aria. La Protezione Civile comunale ha aperto il Centro Operativo Comunale per coordinare i soccorsi e gestire l'emergenza. Il Comune di Livorno ha disposto la sospensione di tutte le attività educative e didattiche, ma ha confermato lo svolgimento della prima prova scritta dell'Esame di Stato per gli studenti delle scuole superiori. Le autorità locali hanno diffuso raccomandazioni per i cittadini, specialmente per chi risiede nei quartieri a nord dell'incendio, come mantenere porte e finestre sigillate e limitare gli spostamenti all'aperto.

Un incendio è scoppiato oggi a Livorno , generando una densa nube di fumo nero che si sta dirigendo principalmente verso la parte settentrionale della città.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e i tecnici dell'Arpat sono presenti per valutare il potenziale impatto della nube tossica sulla qualità dell'aria. La Protezione Civile comunale ha aperto il Centro Operativo Comunale per coordinare i soccorsi e gestire l'emergenza. Il Comune di Livorno ha disposto la sospensione di tutte le attività educative e didattiche, ma ha confermato lo svolgimento della prima prova scritta dell'Esame di Stato per gli studenti delle scuole superiori.

Le autorità locali hanno diffuso raccomandazioni per i cittadini, specialmente per chi risiede nei quartieri a nord dell'incendio, come mantenere porte e finestre sigillate e limitare gli spostamenti all'aperto





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