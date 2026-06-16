Incendio a Sant'Artemio: morti sei cavalli, nessun ferito

Un rogo è divampato in una scuderia a Sant'Artemio, frazione di Treviso. Sei cavalli sono morti, parte della struttura è crollata. I vigili del fuoco hanno evitato il propagarsi delle fiamme. Cause in fase di accertamento.

Un violento incendio è scoppiato nel pomeriggio di martedì 16 giugno a Sant'Artemio, frazione di Treviso , causando la morte di sei cavalli e il crollo parziale di una struttura adibita a scuderia.

L'allarme è scattato intorno alle 16:00, quando una densa nube di fumo nero ha iniziato a sollevarsi sopra la zona, visibile da diversi punti della città. Numerose chiamate ai vigili del fuoco hanno portato all'intervento immediato di cinque automezzi e venti operatori, che hanno lavorato per ore per domare le fiamme e impedire che si propagassero agli edifici vicini.

Non si registrano feriti tra le persone, ma il rogo ha devastato la parte centrale della scuderia, causando il crollo di una porzione del tetto e delle pareti. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Treviso per gestire la viabilità e avviare le indagini sulle cause dell'incidente.

Le fiamme, probabilmente innescate da un cortocircuito o da un malfunzionamento degli impianti elettrici, hanno rapidamente avvolto la paglia e il fieno presenti nella struttura, alimentando un incendio di vaste proporzioni. I vigili del fuoco hanno lavorato sotto una fitta coltre di fumo, utilizzando schiuma e acqua per soffocare il fuoco.

La scuderia, che ospitava una dozzina di cavalli, è stata parzialmente distrutta: sei animali sono morti carbonizzati, mentre gli altri sono stati tratti in salvo dai proprietari e dai soccorritori. Le operazioni di bonifica sono proseguite fino a sera, con la messa in sicurezza dell'area e la rimozione delle macerie. La notizia ha scosso la comunità locale, che si è stretta attorno ai proprietari della scuderia.

Le autorità hanno aperto un'inchiesta per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la polizia locale ha disposto il sequestro dell'area per consentire i rilievi tecnici. L'incendio di Sant'Artemio riaccende il dibattito sulla sicurezza degli edifici agricoli e sulla necessità di impianti antincendio adeguati, specialmente in strutture che ospitano animali. I vigili del fuoco hanno ricordato l'importanza di tenere in efficienza gli impianti elettrici e di evitare l'accumulo di materiale infiammabile come paglia e fieno.

La comunità di Treviso si mobilita già per aiutare i proprietari a ripristinare la scuderia e garantire un futuro ai cavalli sopravvissuti. Una raccolta fondi è stata avviata sui social media, con l'obiettivo di acquistare nuovi alloggi e attrezzature





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Incendio Cavalli Sant'artemio Treviso Vigili Del Fuoco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Raid russi su Kharkiv e Kiev: cinque soccorritori morti, incendio al Monastero delle GrotteAttacchi aerei russi in Ucraina causano la morte di cinque soccorritori a Kharkiv e un incendio alla Cattedrale dell'Assunzione nel complesso del Monastero delle Grotte di Kiev. Il sindaco Klitschko riferisce di 18 feriti e 140.000 persone senza luce. Condanna del metropolita Epifanio: crimine contro l'umanità.

Read more »

Brasile, sei morti in uno scontro tra elicotteri: a bordo anche il cantante Usa Oliver TreeUn elicottero è precipitato su una concessionaria di auto, provocando un incendio tra diversi veicoli parcheggiati

Read more »

«Le recensioni negative sono una vendetta dei maranza», lo sfogo della gelateria di TrevisoTREVISO Da due settimane una raffica di recensioni online al vetriolo con ogni tipo di accusa: personale scortese, gelato scadente, addirittura capelli nell'insalata, inviti a stare alla...

Read more »

Omicidio a Porto Sant'Elpidio: insegnante uccisa dal nipote, confessione e ritrovamento del corpoUn'insegnante di 53 anni è stata uccisa dal nipote diciassettenne a Porto Sant'Elpidio. Il corpo, inizialmente occultato, è stato ritrovato lungo il fiume Lemene dopo giorni di ricerche. Il giovane ha confessato il delitto, ma il movente resta sconosciuto. Indagini in corso.

Read more »