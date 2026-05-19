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Incendio a Simi Valley: fiamme rapidmente in crescita e minacce a abitazioni

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Incendio a Simi Valley: fiamme rapidmente in crescita e minacce a abitazioni
IncendioCaliforniaMontagne
📆5/19/2026 4:30 AM
📰MediasetTgcom24
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Simi Valley, una città californiana, sta affrontando un incendio che sta velocemente diffondendosi e minacciare abitazioni mentre forti venti alimentano le fiamme. L'incendio, che ha raggiunto i 184 acri in soli 30 minuti, ha causato ordinazioni di evacuazione obbligatoria per quanto riguarda molte persone e ha reso necessario un allarme di evacuazione per altre zone circostanti. [Topics: Incendio, California, montagne, incendi]

L'incendio nella città californiana di Simi Valley si stava 'diffondendo pericolosamente rapidamente' e minacciava abitazioni mentre forti venti alimentavano le fiamme secondo quanto riferito dai vigili del fuoco.

L'incendio ha raggiunto i 184 acri (circa 74 ettari) in appena 30 minuti secondo il dipartimento californiano per la silvicoltura e la protezione antincendi (Cal Fire). Le autorità hanno emesso ordini di evacuazione obbligatoria per una vasta area di Simi Valley e avvisi di evacuazione per alcune zone della vicina Thousand Oaks. In totale, 23.825 persone risultavano soggette a ordini di evacuazione obbligatoria e 13.115 persone a semplici avvisi di evacuazione secondo una stima.

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