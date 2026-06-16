Incendio a Treviso, G7 a Evian e altro

Un incendio ha colpito la città di Treviso, mentre il G7 ha raggiunto un accordo con l'Iran e ha stabilito una task force navale per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Inoltre, una coppia è stata salvata dall'innalzamento del Tagliamento e un cantante è morto in un scontro tra due elicotteri a Rio de Janeiro.

Di Treviso , oggi pomeriggio, 16 giugno, è stato emesso un allarme dopo l'alzarsi di una nube di fumo nero sopra la città. Le prime informazioni indicano che la causa dell'incendio sia stata una nube di fumo nero che si è alzata sopra la città.

I vigili del fuoco sono stati chiamati e hanno intervenuto con più squadre. Si ritiene che la paglia delle scuderie sia stata la causa dell'incendio. Non sono state riportate vittime, ma una parte della struttura è crollata e sei cavalli sono morti. Intanto, a Evian, il G7 ha raggiunto un accordo con l'Iran e ha stabilito una task force navale per sbloccare lo Stretto di Hormuz dopo 106 giorni di guerra.

In altri eventi, una coppia è stata salvata dall'innalzamento del Tagliamento e un cantante è morto in un scontro tra due elicotteri a Rio de Janeiro. Inoltre, è stato annunciato un bonus stipendio fino a 1.200 euro in più in busta paga per alcuni lavoratori. Un cittadino ha ritrovato un portafogli in strada e lo ha restituito al proprietario, ma la moglie del proprietario ha espresso una certa polemica per la presunta imprudenza del cittadino.

Infine, la casa di Valeria Marini a Roma in piazza di Spagna è stata oggetto di attenzione per la sua architettura unica e per la presenza di specchi sul soffitto e di una terrazza panoramica





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