Incendio al resort a Santo Domingo: immagini dal drone mostrano l'inferno di fiamme e fumo

Un devastante incendio ha distrutto il resort Viva Dominicus Beach a Santo Domingo. Le immagini dal drone di un turista mostrano le fiamme e il fumo nero a due passi dal mare. Una turista italiana è morta per una crisi respiratoria. Indagini in corso sulle cause.

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato il resort Viva Dominicus Beach a Santo Domingo , nella Repubblica Dominicana, trasformando un paradiso tropicale in un inferno di fiamme e fumo.

Le spettacolari e inquietanti immagini sono state catturate da un drone da un turista, che le ha pubblicate sul suo account Instagram (@gojko_culibrk). Il video mostra le lingue di fuoco divorare le strutture in paglia del resort, con colonne di fumo nero che si alzano minacciose nel cielo, a pochi passi dal mare cristallino. La scena è apocalittica: il fuoco si è propagato rapidamente, alimentato dal forte vento, e ha avvolto l'intera struttura in pochi minuti.

I turisti sono stati costretti a fuggire in preda al panico, abbandonando bagagli e effetti personali, mentre il personale cercava di mettere in salvo gli ospiti. Le autorità locali sono intervenute con vigili del fuoco e mezzi aerei, ma le fiamme erano ormai fuori controllo. Le cause dell'incendio non sono ancora state determinate, ma si sospetta che possa essere stato causato da un cortocircuito o da una sigaretta mal spenta.

Il forte vento ha contribuito alla rapida diffusione del fuoco, che ha distrutto completamente il resort, lasciando solo macerie fumanti. Per fortuna, non si sono registrate vittime tra i turisti, ma una turista italiana è morta a causa di una crisi respiratoria provocata dal fumo inalato durante la fuga. La donna, di cui non è stato reso noto il nome, è stata trovata senza vita dai soccorritori, dopo aver tentato di mettersi in salvo.

La notizia ha scosso l'opinione pubblica italiana, e la Farnesina si è attivata per fornire assistenza alla famiglia. L'incendio al resort Viva Dominicus Beach è solo l'ultimo di una serie di disastri che hanno colpito le strutture turistiche nella regione, sollevando interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sulle misure di prevenzione antincendio. Le immagini dal drone, diventate virali sui social, mostrano la potenza distruttiva del fuoco e la vulnerabilità di queste strutture, spesso costruite con materiali infiammabili come la paglia.

Il turista che ha girato il video ha dichiarato di aver visto il fuoco divampare improvvisamente e di aver pensato subito a mettersi in salvo, ma di aver voluto documentare la scena per mostrare al mondo cosa stava accadendo. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo, suscitando commozione e apprensione. Le autorità dominicane hanno aperto un'inchiesta per accertare le responsabilità e prevenire future tragedie.

Nel frattempo, la comunità locale si è mobilitata per aiutare i turisti rimasti senza alloggio, offrendo ospitalità nelle proprie case. L'incendio a Santo Domingo è un monito per tutti i Paesi che puntano sul turismo: la sicurezza non può essere trascurata, e occorre investire in strutture più sicure e in piani di evacuazione efficaci.

Il caldo africano e i venti forti, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, aumentano il rischio di incendi in queste zone, rendendo urgente un intervento delle autorità. La tragedia ha colpito profondamente anche i turisti presenti, molti dei quali hanno perso tutto, ma per fortuna la maggior parte è riuscita a mettersi in salvo. Il resort Viva Dominicus Beach era considerato una delle strutture più lussuose della zona, frequentato da turisti internazionali, soprattutto italiani, americani e canadesi.

Le fiamme lo hanno ridotto in cenere in poche ore, lasciando solo un cumulo di detriti. I soccorritori hanno lavorato senza sosta per spegnere le ultime braci e cercare eventuali superstiti, ma le speranze di trovare altre persone vive si sono affievolite col passare delle ore. Le autorità dominicane hanno dichiarato lo stato di emergenza nella zona, mentre la procura ha aperto un fascicolo per incendio colposo.

La dinamica esatta dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti, ma si esclude l'ipotesi di un atto doloso. Il turista che ha filmato il drone ha raccontato di aver visto le fiamme partire da una delle capanne vicino alla piscina e di aver avvisato subito il personale, ma il fuoco si è propagato troppo velocemente. Le immagini dal drone mostrano anche la disperazione dei turisti che cercano di mettersi in salvo, correndo sulla spiaggia e gettandosi in acqua.

Un turista inglese ha raccontato di aver visto una famiglia con bambini piccoli scappare terrorizzata, e di essersi sentito impotente. Il bilancio finale è di una vittima accertata, la turista italiana, e alcuni feriti lievi tra gli ospiti e il personale. L'incendio ha distrutto quasi completamente il resort, causando danni per milioni di dollari. La società proprietaria ha assicurato che sarà ricostruito, ma con standard di sicurezza più elevati.

La comunità internazionale ha espresso solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, mentre i social media si sono riempiti di messaggi di cordoglio e di rabbia per la mancanza di sicurezza. L'incendio di Santo Domingo è un tragico promemoria di quanto la natura possa essere implacabile, ma anche di quanto l'uomo debba fare di più per proteggere la vita e l'ambiente. Le immagini del drone resteranno impresse nella memoria collettiva come simbolo di una tragedia evitabile





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