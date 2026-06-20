Incendio al resort Bravo Viva Dominicus a Bayahibe: muore una turista italiana

Un violento incendio ha distrutto il resort Bravo Viva Dominicus a Bayahibe, provocando la morte di una turista italiana. La Farnesina ha confermato il decesso, mentre più di cento italiani presenti al sito sono stati rimpatriati sani e illesi.

Una tragedia ha colpito la località turistica di Bayahibe, nella Repubblica Dominicana, dove un violento incendio ha avvolto il complesso alberghiero Bravo Viva Dominicus, causando la morte di una cittadina italiana.

Secondo le comunicazioni ufficiali della Farnesina, la vittima, identificata solo con le iniziali F.V. , era presente al resort insieme al marito e ad altri numerosi turisti italiani. La coppia è riuscita a mettere in salvo i propri averi e a raggiungere la spiaggia, ma nel corso della fuga è stata colpita da una crisi respiratoria improvvisa.

L'ondata di fumo densa di monossido di carbonio, proveniente dalle fiamme che avvolgevano la struttura, ha investito la donna mentre era in piedi sulla sabbia, provocandone la perdita di conoscenza. Nonostante le immediate cure preospedaliari somministrate a bordo di un veicolo privato, la giovane ha subito un esito fatale, lasciando il marito in stato di shock e la comunità italiana di Santo Domingo in lutto





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