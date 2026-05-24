Incendio all'autodemolitore: fiamme e fumo in via Keplero

Un rogo è scoppiato all'interno di un autodemolitore, la Autodemolizioni e Adige srl, in via Keplero, coinvolgendo numerosi veicoli in attesa di essere demoliti. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per domare le fiamme, mentre le cause dell'incendio sono ancora da accertare.

Il rogo è scoppiato verso le 2 di notte, tra sabato e domenica, all'interno di un autodemolitore, la Autodemolizioni e Adige srl, in via Keplero.

Le fiamme hanno coinvolto i numerosi veicoli che erano sistemati nel capannone in attesa di essere demoliti. Le squadre dei vigili del fuoco del comando di Milano hanno lavorato per tutta la notte fino alle 6.30 in uno scenario definito dai soccorritori 'complesso e difficile da gestire', vista la presenza di focolai sia all'interno che all'esterno dell'edificio. Non si registrano persone coinvolte perché, al momento dello scoppio dell'incendio, l'azienda era chiusa.

Difficile per ora stabilire le cause finché i soccorritori non termineranno tutte le attività. Sul posto anche i carabinieri





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