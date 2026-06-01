Incendio alla fabbrica Hanwha Aerospace di Daejeon: cinque morti e due feriti, esplosione all'origine

Un'esplosione seguita da un incendio nella fabbrica di propulsori Hanwha Aerospace a Daejeon, Corea del Sud, provoca la morte di cinque persone e il ferimento di altre due. Le autorità indagano sulle cause mentre la sicurezza nazionale limita l'accesso alla planimetria dell'impianto.

Un incendio devastante ha colpito la fabbrica della Hanwha Aerospace a Daejeon , in Corea del Sud, causando la morte di cinque persone e il ferimento di altre due.

L'incidente, avvenuto lunedì 1 giugno 2026, è stato innescato da un'esplosione all'interno dell'impianto, secondo quanto riportato dalle autorità durante un briefing. I due sopravvissuti, uno dei quali gravemente ustionato, sono riusciti a fuggire autonomamente dalla struttura. Le vittime sono state trovate con corpi gravemente danneggiati, rendendo difficile l'identificazione, come spiegato da un funzionario della sanità. La causa dell'esplosione che ha provocato l'incendio resta sconosciuta e sono in corso indagini per accertarla.

La fabbrica coinvolta è di proprietà di Hanwha Aerospace, un'azienda sudcoreana operante nei settori della difesa e dell'aerospazio. L'impianto di Daejeon è specializzato nella produzione di grandi motori a propulsione e nella manipolazione di propellenti per razzi, attività ad alto rischio che hanno sollevato interrogativi sulla sicurezza.

A complicare le operazioni di soccorso e le indagini, le autorità non hanno potuto ottenere la planimetria dettagliata della fabbrica perché i documenti sono protetti da leggi sulla sicurezza nazionale, come confermato da un ufficiale durante il briefing. Questa restrizione ha rallentato l'accesso dei soccoritori alle aree critiche e ha ostacolato la comprensione completa della dinamica dell'incidente.

Il Presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, ha reagito ordinando la mobilitazione di tutte le risorse disponibili per gestire l'emergenza e ha chiesto che venga avviata un'indagine approfondita per chiarire le cause e le responsabilità. Il suo ufficio ha diffuso la notizia tramite un messaggio testuale ai giornalisti, sottolineando l'urgenza e la gravità della situazione. L'incidente ha immediatamente sollevato preoccupazioni riguardo alle normative di sicurezza nelle industrie che trattano materiali pericolosi, come i propellenti per razzi.

La Hanwha Aerospace, pur essendo un attore chiave nel settore aerospaziale e della difesa, dovrà ora affrontare un scrutinio pubblico e istituzionale sulle proprie procedure interne. Le autorità locali e nazionali stanno cooperando per garantire che le operazioni di soccorso proseguano senza intoppi, nonostante le limitazioni imposte dalla segretezza di stato. Il bilancio attuale parla di cinque morti e due feriti, ma potrebbe aggravarsi se alcune delle persone disperse all'interno dello stabilimento non fossero state ancora rintracciate.

La comunità di Daejeon e l'intero paese sono in stato di lutto per questa tragedia che ha colpito un'importante infrastruttura industriale





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