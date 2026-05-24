Incendio alle giostrine davanti alla chiesa: tre auto a fuoco e una colonna di fumo nel cielo di Napoli

Un incendio ha colpito le giostrine per bambini posizionate davanti alla Chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo, distruggendone tre le auto parcheggiate nelle vicinanze. Fortunatamente, non ci sono stati feriti e la colonna di fumo visibile in tutta Napoli ha spinto le squadre dei vigili del fuoco all’intervento tempestivo per sloggiare il rogo.

Incendio alle giostrine davanti alla chiesa, tre auto a fuoco: la nube di fumo visibile in tutta Napoli . Una colonna di fumo nero e denso si è sollevata nel cielo, diventando ben visibile da quasi ogni punto del capoluogo partenopeo e scatenando il panico tra i residenti.

Le fiamme hanno avvolto e letteralmente incenerito le giostrine per bambini situate proprio davanti alla Chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo. Il rogo si è poi rapidamente esteso, distruggendo completamente tre automobili parcheggiate nelle vicinanze e danneggiando la facciata dello storico edificio religioso. Fortunatamente, al momento non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei vigili del fuoco, allertate dalle decine di segnalazioni arrivate nel giro di pochi minuti, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e i rilievi per accertare le cause del disastro





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