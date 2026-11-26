Un incendio alla raffineria PDVSA di Amuay ha causato evacuazioni e fermato l'Unità di Distillazione 1 il 26 novembre, senza feriti ma con impatti operativi.

Lavoratori della compagnia petrolifera statale PDVSA sono stati evacuati giovedì, 26 novembre, presso la raffineria di Amuay in Venezuela a seguito di un incendio scoppiato in una trincea contenente prodotti residui. Le fiamme sono state completamente spente senza che si registrassero vittime o feriti tra il personale presente in loco. Cinque dipendenti hanno confermato i dettagli dell'evento alla Reuters, evidenziando la gravità della situazione operativa.

Stop Operativo Unità Distillazione 1

L'incidente ha portato alla chiusura temporanea dell'Unità di Distillazione 1, identificata come l'unica unità attualmente operativa all'interno della struttura. Questo stop rappresenta un colpo significativo per la produzione, poiché Amuay è la più grande raffineria del paese e un pilastro del Centro di Raffinazione di Paraguana situato nel nord-ovest del Venezuela. La sospensione del funzionamento di questa unità chiave ha immediato effetto sulla capacità di elaborazione interna.

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Conferma PDVSA e Cause dell'Incendio

La società PDVSA ha rilasciato un comunicato ufficiale confermando che l'incendio è stato domato e che non ci sono stati danni alle persone. L'azienda ha aggiunto che l'evento non ha influito sulla distribuzione interna del carburante nel territorio nazionale. Tuttavia, il comunicato ufficiale non ha fornito dettagli specifici sullo stato attuale dell'unità di distillazione né ha chiarito definitivamente le cause tecniche dell'esplosione. Un altro lavoratore ha riferito che l'incendio è divampato inizialmente in una conduttura di nafta, dove del carburante fuoriuscito ha preso fuoco.

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Impatto Produzione e Capacità Attuale

La situazione critica di Amuay è amplificata dalla sua attuale bassa capacità operativa rispetto al potenziale teorico. La raffineria possiede una capacità di lavorazione di 645.000 barili al giorno, ma al momento ne elabora solo 67.000 barili al giorno. Questo divario enorme evidenzia le sfide strutturali che la compagnia statale affronta quotidianamente, operando a una frazione minima della sua capacità nominale a causa di anni di degrado e sottoinvestimento.

Contesto Infrastrutturale PDVSA

Incendi e interruzioni di corrente sono eventi ricorrenti nelle raffinerie gestite da PDVSA, strutture che versano in condizioni fatiscenti. L'incendio del 26 novembre ha incendiato un camion e altri veicoli parcheggiati nelle vicinanze della fonte di ignizione. La frequenza di tali incidenti sottolinea la vulnerabilità delle infrastrutture energetiche venezuelane e la difficoltà nel mantenere standard di sicurezza elevati in impianti datati. LaReporter Mircely Guanipa ha segnalato l'evento da Maracay, mentre Deisy Buitrago ha contribuito da Caracas per questa inchiesta operativa.