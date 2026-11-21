Incendio alla centrale di Hartha a Bassora causa 4 morti e 30 feriti. L'infrastruttura da 800 MW ferma le operazioni per decenni di sottoinvestimenti.

Almeno quattro persone hanno perso la vita e trenta sono rimaste ferite a causa di un violento incendio sviluppatosi nella centrale elettrica di Hartha, situata nella provincia di Bassora nel sud dell'Iraq, lo scorso sabato 21 novembre. I funzionari della sicurezza hanno comunicato che il bilancio delle vittime è destinato a salire, creando un clima di profonda preoccupazione tra la popolazione locale che già affronta le critiche condizioni climatiche estive.

Dettagli Tecnici e Capacità Impianto

La centrale termoelettrica di Hartha possiede una potenza installata totale di 800 megawatt, un'infrastruttura critica per l'approvvigionamento energetico della regione meridionale. Prima dello scoppio dell'incendio, l'impianto era operativo con una capacità ridotta a circa 400 megawatt, operazione che è stata immediatamente sospesa a seguito della calamità. Le squadre della protezione civile locale sono intervenute tempestivamente insieme ai vigili del fuoco per domare le fiamme e contenere l'emergenza.

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Nonostante l'intervento rapido delle autorità competenti, l'incendio non si è limitato ai confini della struttura energetica, propagandosi rapidamente alle abitazioni situate nelle vicinanze. Questa espansione delle fiamme ha costretto a interrompere completamente le operazioni presso la centrale e ha messo a rischio la sicurezza degli abitanti delle zone limitrofe, aggravando la crisi abitativa ed energetica del territorio.

Posizioni e Cause dell'Incidente

Al momento, non vi sono informazioni ufficiali disponibili riguardo alle cause specifiche che hanno originato l'incendio né una stima precisa dell'entità dei danni materiali provocati dall'evento. L'agenzia di stampa statale irachena INA ha riportato la notizia senza approfondire i dettagli tecnici della dinamica degli incendi, lasciando aperte le indagini sulle responsabilità e sulle eventuali negligenze tecniche.

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Le autorità irachene stanno conducendo un'indagine preliminare per determinare se si tratti di un guasto tecnico, di un errore umano o di altri fattori esterni. La mancanza di dati immediati sulle origini dell'evento riflette la complessità nel gestire le emergenze in infrastrutture che operano spesso oltre i limiti di sicurezza raccomandati.

Impatto Reale e Prossimi Passi

Le infrastrutture elettriche irachene soffrono da decenni di sottoinvestimenti cronici, di una manutenzione inadeguata e di una strutturale incapacità di soddisfare i picchi di domanda, soprattutto durante i mesi estivi caratterizzati da temperature estremamente elevate. La centrale di Hartha è solo l'ultimo anello di una catena energetica fragile che ha ripetutamente mostrato vulnerabilità di fronte a stress termici e operativi elevati.

In passato, incendi e guasti tecnici alle sottostazioni e agli impianti elettrici hanno già interrotto le forniture di energia elettrica, causando blackout su vasta scala che hanno paralizzato la vita quotidiana e le attività economiche della regione. Il crollo dell'efficienza della rete elettrica nella provincia di Bassora continuerà a compromettere la qualità della vita dei residenti, aggravando i rischi sanitari e sociali durante le ondate di calore.