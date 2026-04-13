Incendio del Constellation: Sequestro del cellulare del sindaco di Crans-Montana durante l'interrogatorio

La Procura del Cantone Vallese ha sequestrato il cellulare del sindaco Nicolas Féraud durante l'interrogatorio relativo all'incendio del Constellation. L'inchiesta si concentra sull'organizzazione dei controlli di sicurezza da parte del Comune.

La Procura del Cantone Vallese ha ordinato oggi il sequestro del cellulare del sindaco di Crans-Montana , Nicolas Féraud , durante il suo interrogatorio in corso a Sion. L'interrogatorio, che si svolge in un clima di grande attenzione mediatica e giudiziaria, rappresenta un momento cruciale nelle indagini sul devastante incendio del Constellation , un evento che ha scosso profondamente la comunità e sollevato interrogativi sulla sicurezza pubblica.

Il sindaco, accusato di gravi reati in relazione all'incendio che ha causato la morte di 41 persone e il ferimento di 115, sta rispondendo alle domande degli inquirenti in merito all'organizzazione dei controlli di sicurezza da parte del Comune nei locali della zona, una questione centrale per stabilire eventuali responsabilità. L'attenzione si concentra sulle procedure di controllo e sulla loro eventuale inadeguatezza o mancanza, elementi chiave per accertare se vi siano state negligenze che abbiano contribuito alla tragedia. La procura, guidata dalla procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey, sta cercando di ricostruire l'esatta sequenza degli eventi e di chiarire le responsabilità individuali e collettive. L'audizione di Féraud, considerato uno dei momenti decisivi delle indagini, vede la partecipazione di numerosi avvocati delle parti civili, circa settanta, a testimonianza della complessità del caso e dell'ampia risonanza che esso ha avuto. L'assenza dei coniugi Jacques e Jessica Moretti, proprietari del discobar Constellation e anch'essi indagati per gli stessi reati, è un elemento che non passa inosservato, focalizzando l'attenzione sul ruolo che avrebbero potuto avere nella tragedia. La loro assenza, tuttavia, è bilanciata dalla presenza dei loro legali, che presumibilmente forniranno chiarimenti e difenderanno i loro interessi. L'avvocato Fabrizio Ventimiglia, che rappresenta la famiglia di una giovane italiana rimasta ferita nell'incendio, ha sottolineato l'importanza dell'interrogatorio odierno, definendolo 'decisivo' e auspicando 'un'ampia collaborazione senza se e senza ma' da parte del sindaco. Ventimiglia ha inoltre evidenziato come l'audizione del sindaco rappresenti un passo significativo nelle indagini, spostando l'attenzione dalle testimonianze dei tecnici e dei proprietari del locale verso le responsabilità delle istituzioni. La speranza è che questo nuovo livello di indagine possa portare a nuove scoperte e a una più completa ricostruzione dei fatti. Secondo Alain Viscolo, avvocato di parte civile, Féraud è 'uno dei principali indagati in questa vicenda', a sottolineare l'importanza del suo ruolo nell'inchiesta. Il suo collega Nicolas Mattenberger si aspetta 'spiegazioni sull'organizzazione del Comune e sulle ragioni per cui essa non ha effettuato i controlli periodici: c'è una responsabilità politica'. Queste dichiarazioni evidenziano la necessità di chiarire le responsabilità del Comune di Crans-Montana nella gestione della sicurezza dei locali pubblici, con particolare riferimento ai controlli periodici e alla loro eventuale mancanza. Le indagini, quindi, non si concentrano solo sugli eventi che hanno preceduto l'incendio, ma anche sulla gestione della sicurezza e sulle eventuali omissioni da parte delle autorità competenti. L'intero processo mira a stabilire se ci siano state mancanze nell'applicazione delle normative sulla sicurezza e se queste abbiano contribuito, direttamente o indirettamente, alla tragedia. L'esito delle indagini avrà un impatto significativo sulla comunità di Crans-Montana e sull'opinione pubblica, che segue con apprensione gli sviluppi del caso





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