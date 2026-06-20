Incendio devastante al resort Bravo Viva Dominicus Beach in Repubblica Dominicana: evacuazione di oltre mille turisti italiani

Un incendio scoppiato al resort Bravo Viva Dominicus Beach a Bayahibe ha costretto all'evacuazione più di 1.600 persone, tra cui numerosi turisti italiani. Nessun allarme ha avvisato i presenti, che hanno dovuto organizzarsi da soli per mettersi in salvo. Decine di ospiti hanno perso i propri effetti personali e le autorità stanno avviando le indagini sulle cause del rogo.

Il 20 giugno un violento incendio ha colpito il resort Bravo Viva Dominicus Beach, situato nella zona di Bayahibe a Santo Domingo. L'incendio è scoppiato intorno alle 10.45 del mattino, ma non è stato attivato alcun allarme di emergenza.

I turisti hanno dovuto organizzarsi autonomamente, bussando alle porte dei bungalow per avvertire gli ospiti e guidarli verso la spiaggia, dove si è radunata la maggior parte dei presenti. Secondo le testimonianze, il fuoco è probabilmente iniziato nella zona della mensa, che disponeva di sole due uscite di sicurezza. Il vento ha rapidamente inasprito la situazione, facendo propagare le fiamme ai bungalow con tetti in paglia, creando una reazione a catena che ha divampato in pochi minuti.

Alcuni ospiti, tra cui Gabriele Russo di Taranto, sono riusciti a salvare le valigie prese in anticipo e a mettersi in salvo sulla sabbia, mentre altri hanno perso tutti i loro effetti personali, documenti e bagagli. Un altro turista italiano, rimasto a Roma per le ore successive, ha descritto l'esperienza come una delle più brutte della sua vita, ricordando il fumo denso e la confusione che lo ha portato a finire in un parcheggio da dove è stato poi accompagnato all'aeroporto per un volo di ritorno anticipato.

Il volo di ritorno è stato operato dalla compagnia Neos, con scalo a Roma Fiumicino, dove alcuni passeggeri sono scesi per proseguire il viaggio verso Verona. In totale sono state evacuate circa 1.690 persone, come confermato dal direttore del Centro Operativo di Emergenza (Coe) di República Dominicana, Juan Manuel Méndez.

Il rapporto preliminare della Direzione dei Servizi di Emergenza Extraospedaliera (Daeh) ha registrato almeno dieci casi di assistenza medica, includendo inalazione di fumo, difficoltà respiratorie, ustioni lievi, dolore toracico, palpitazioni, mal di testa, vertigini, nausea e debolezza generale. Tre pazienti sono stati trasferiti in strutture sanitarie per valutazioni specialistiche, mentre altri sei sono stati curati sul posto secondo i protocolli di emergenza.

Le cause dell'incendio restano oggetto di indagine; una commissione tecnica competente effettuerà le verifiche sul posto una volta terminati i lavori di contenimento. Molti ospiti evacuati dal Dominicus Beach Hotel sono stati ricollocati temporaneamente al Dominicus Palace Hotel e ad altre strutture della zona, tra cui gli hotel Catalonia e Sunscape di Bayahibe, per garantire loro un riparo sicuro durante le operazioni di soccorso.

L'incidente ha scatenato una forte preoccupazione tra i turisti italiani, che hanno espresso il desiderio di ritornare in patria in condizioni di maggiore sicurezza. Le autorità locali hanno assicurato che saranno adottate misure più rigorose per la gestione degli allarmi antincendio e per la gestione delle vie di fuga, al fine di prevenire ulteriori tragedie in futuro





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