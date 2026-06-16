Incendio devastante alla Cattedrale della Dormizione della Lavra di Pechersk a Kiev dopo l'attacco russo

Un attacco russo con missili e droni colpisce il complesso monastico della Lavra di Pechersk a Kiev, danneggiando gravemente la Cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. I danni sono estesi e i lavori di restauro potrebbero durare due anni.

La Cattedrale della Dormizione della Lavra di Pechersk a Kiev è stata colpita durante gli attacchi russi con missili e droni nel contesto dell'offensiva contro l'Ucraina, causando un incendio che ha danneggiato gravemente il tetto dell'edificio secolare.

Il complesso monastico, sito patrimonio mondiale dell'UNESCO, rappresenta un simbolo fondamentale della storia spirituale e culturale ucraina. Le autorità russe hanno negato il coinvolgimento, sostenendo che i danni siano da attribuire a un missile Patriot di fabbricazione statunitense. Maksym Ostapenko, direttore generale del complesso, ha riferito che oltre l'80% del tetto della cattedrale dell'XI secolo è andato distrutto, ma i vigili del fuoco sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse all'interno, salvando affreschi e manufatti religiosi.

Oltre alla cattedrale e alla Torre di Ivan Kushchnyk, altri 17 siti della Lavra sono stati danneggiati, con costi stimati superiori a 500 milioni di grivna (circa 11,2 milioni di dollari). Quasi 100 soccorritori, dotati di attrezzature specializzate, sono intervenuti per mettere in sicurezza la struttura, coprendo le parti mancanti del tetto con pannelli e proteggendo le finestre. L'attacco, che ha colpito anche altre aree della capitale, ha causato cinque vittime e 44 feriti.

Per spegnere gli incendi diffusi a Kiev, due elicotteri hanno impiegato oltre 97 tonnellate d'acqua. Si prevede che i lavori di restauro del monastero, fondato quasi mille anni fa, richiederanno circa due anni. La comunità internazionale ha espresso sdegno per l'accaduto, sottolineando il valore universale del patrimonio colpito e l'intenzionalità dell'attacco secondo le autorità ucraine. Le operazioni di recupero proseguono in un clima di forte tensione, mentre continuano a emergere dettagli sulle conseguenze dell'ennesima giornata di bombardamenti





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