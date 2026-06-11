Incendio devastante in una azienda di via dell'Industria, Camerano: fumo nero visibile da chilometri

Un incendio devastante ha colpito un capannone nella zona industriale di Camerano (), specializzato nella lavorazione di stampi e nello stoccaggio di materiale plastico. Il fumo nero visibile da chilometri di distanza ha creato allarme nella città e ha costretto i residenti e i lavoratori a evacuarsi. I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e creare una cordone di sicurezza per evitare che si propaggano alle attività vicine.

Un incendio devastante ha colpito un capannone nella zona industriale di Camerano (), specializzato nella lavorazione di stampi e nello stoccaggio di materiale plastico . Il fumo nero visibile da chilometri di distanza ha creato allarme nella città e ha costretto i residenti e i lavoratori a evacuarsi.

I vigili del fuoco hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme e creare una cordone di sicurezza per evitare che si propaggano alle attività vicine. Il rogo, secondo quanto riferito, si è sviluppato in pochi minuti e ha distrutto la struttura. La situazione resta delicata e si prevede che ci vorranno ancora ore per domarlo del tutto.

Questo incidente è il secondo rogo in una settimana nell'Anconetano, dopo che domenica scorsa un altro vasto incendio ha distrutto la Cotteria Magrì alla Baraccola di Ancona. La portata dell'incendio è importante e le autorità locali hanno invitato i residenti e i lavoratori della zona a tenere le finestre chiuse per evitare di respirare i fumi.

La situazione è stata monitorata anche dalla meteorologia, che ha segnalato all'altezza di Roma una situazione di eventi climatici estremi, con temperature fino a 37 gradi e allerta meteo in quattro regioni al Nord





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