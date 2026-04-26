Incendio di Crans Montana: la Svizzera insiste sui rimborsi e l'Italia replica

La Svizzera chiede all'Italia il rimborso delle spese mediche per i giovani ustionati nell'incendio al Constellation, invocando accordi europei. L'Italia replica che rinuncerà a fatturare le spese per i cittadini svizzeri ricoverati in Italia. La vicenda solleva polemiche e tensioni diplomatiche.

La vicenda dell'incendio al Constellation di Crans Montana , che ha causato 41 morti e 115 feriti, sta assumendo contorni sempre più aspri a livello diplomatico tra Italia e Svizzera .

La richiesta di rimborso delle spese mediche sostenute per i giovani italiani ustionati, inizialmente attribuita al solo Cantone Vallese, è stata estesa all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (Ufas), un organo governativo nazionale svizzero. L'Ufas si rifà agli accordi europei sull'assistenza reciproca in materia di prestazioni sanitarie, sostenendo che l'Italia debba coprire i costi di ricovero dei suoi cittadini negli ospedali svizzeri.

Questa posizione, definita 'ignobile' dalla premier Meloni e 'burocratica e non etica' dall'ambasciatore italiano a Berna, Gian Lorenzo Cornado, sta generando un'ondata di indignazione. La direttrice dell'Ufas, Doris Bianchi, ha ribadito la richiesta di pagamento, sottolineando che anche la Svizzera si aspetta un rimborso per le spese sostenute per i pazienti italiani ricoverati in Italia.

L'ambasciatore Cornado ha risposto che l'Italia, in tal caso, rinuncerà ad avvalersi degli stessi accordi, non fatturando le spese per i due cittadini svizzeri ricoverati in Italia. La polemica ha raggiunto anche le famiglie delle vittime, con testimonianze di sconcerto e rabbia. Michel Pidoux, padre di una delle vittime, ha denunciato la 'fredda burocrazia senza dignità' e ha espresso il timore che interessi economici stiano spingendo per la riapertura del ristorante Constellation, nonostante l'indagine in corso.

Il proprietario del ristorante, Jacques Corso, è stato rinviato a un nuovo interrogatorio il 5 giugno, dopo aver precedentemente evitato di rispondere ai pm adducendo problemi di salute, ma è stato ripreso mentre svolgeva lavori di muratura. La situazione si presenta quindi estremamente complessa, con un rischio concreto di deterioramento delle relazioni bilaterali tra i due Paesi.

La richiesta di rimborso, che ammonta attualmente a 108 mila euro e destinata ad aumentare, solleva interrogativi sulla reale applicazione degli accordi europei in situazioni di emergenza e sulla priorità che viene data all'aspetto umano rispetto a quello burocratico. L'atteggiamento svizzero, percepito come insensibile e privo di solidarietà, ha suscitato un forte sentimento di indignazione in Italia, alimentando un dibattito pubblico acceso e mettendo a dura prova la diplomazia italiana.

La vicenda evidenzia la necessità di una revisione degli accordi internazionali in materia di assistenza sanitaria transfrontaliera, al fine di garantire una risposta più efficace e umana in caso di tragedie come quella di Crans Montana. La speranza è che la diplomazia possa prevalere e che si possa trovare una soluzione equa e rispettosa della dignità delle vittime e delle loro famiglie.

La posizione intransigente della Svizzera rischia di compromettere la fiducia reciproca e di creare un precedente negativo per future collaborazioni in ambito sanitario e sociale. È fondamentale che le autorità svizzere riconsiderino la loro posizione e dimostrino un maggiore senso di umanità e solidarietà nei confronti dell'Italia, che ha prontamente offerto il suo aiuto e sostegno in seguito alla tragedia.

La vicenda del Constellation rappresenta una sfida importante per le relazioni bilaterali tra Italia e Svizzera, e la sua risoluzione dipenderà dalla capacità di entrambe le parti di superare le divergenze e di trovare un terreno comune basato sul rispetto reciproco e sulla solidarietà umana





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