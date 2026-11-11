Una crescente serie di attacchi nello Stretto di Ormuz ha provocato incendi, fuoriuscite di petrolio e danni ambientali, con almeno 10 navi colpite nei primi dieci giorni di novembre.

Il recente scoppio di incendi tra le petroliere dello Stretto di Ormuz ha coinvolto almeno dieci navi nei primi dieci giorni di novembre, segnando il numero più alto di attacchi mensili dal d'accensione delle ostilità. Gli incendi hanno comportato fuoriuscite di petrolio lungo le coste dell' Oman e dell'Emirato Arabo Unito, con danni ambientali complessi ed evidenze visibili sul satellite Copernicus Sentinel-2.

Azione di enforcement da parte degli Stati Uniti

L'United Kingdom Maritime Trade Operations ha registrato un nuovo incidente con una petroliera nello Stretto, mentre un velivolo statunitense ha messo fuori uso un'imbarcazione a bandiera di St. Kitts che tentava di uscire dallo stretto dopo una navigazione in porto iraniano. Il Comando Centrale degli Stati Uniti ha confermato la manovra di tiro e la successiva interruzione del viaggio.

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Responsabilità iraniana e miner naval

Iran ha dichiarato di aver fatto esplodere una petroliera del marchio Navig8 dopo che il mezzo ha colpito una mina navale. Il governo iraniano ha attribuito la responsabilità del crash a una nave che ha attraversato rotte non autorizzate del canale, un ulteriore punto di non concordanza con le autorità occidentali.

Impatto ambientale evidenziato dal satellite

L'immagine capturata da Copernicus Sentinel-2 ha mostrato una nube oscura di fumo che si estendeva lungo la costa olandese dello stretto. Grazie a queste prove visive, le autorità omaniche hanno cercato di monitorare la perdita di petrolio che si spingeva verso la riva, ma non hanno fornito comunicati ufficiali fino a quel momento.

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Attacchi ai servizi energetici sauditi

Il movimento Houthi, sostenuto dall'Iran, ha annunciato la presa di mira tra le strutture di Saudi Aramco, con un video verificato da Reuters che mostrava danni all'edificio di Riyadh. Il Ministero dell'Energia saudita ha riferito che l'attacco ha fatto tipo di 2 esaurc nuovi danni ed evita di ferire o uccidere personale.

Statistiche 2024 e crisi delle navi

Secondo l'Institute Washington Institute for Near East Policy, il mese di ottobre ha registrato 37 attacchi nello stretto, il più alto in un solo mese. 133 incidenti son stati confermati dall'International Maritime Organization, con 25 impossibili di salvare al nat, 5 dieci per numero massimo; e almeno 25 seafarers sono stati uccelli tra l'incidente coronavirus fin di i 2.2024 12, nostro confini sicuro.