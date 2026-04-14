Incendio doloso al campo nomadi di via dei Gordiani: arresti e caos nella notte

Un incendio, presumibilmente di natura dolosa, ha devastato alcune baracche al campo nomadi di via dei Gordiani, scatenando una notte di terrore e violenza. Quattro persone sono state arrestate dopo aver tentato la fuga, investendo una donna e un poliziotto.

Fiamme e caos al campo nomadi di via dei Gordiani, nella notte fra lunedì e martedì, a causa di un incendio doloso scatenato, sembra, da una faida tra famiglie. L'allarme è scattato intorno alle 3 del mattino, quando una donna ha appiccato il fuoco a un modulo abitativo. Le fiamme, alimentate dai materiali infiammabili delle baracche, si sono propagate con rapidità, divorando tre unità abitative, identificare con i numeri 7, 12 e 13. Il rogo ha generato un'immediata ondata di panico tra i residenti, che si sono riversati all'esterno, cercando di sfuggire al calore e al fumo. La situazione è degenerata rapidamente, trasformando il campo in un teatro di violenza e confusione.

L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, composto da agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, è stato cruciale per contenere la situazione. Mentre le sirene si avvicinavano, quattro persone ritenute responsabili dell'incendio hanno tentato una fuga rocambolesca, a bordo di un'autovettura. Nella precipitazione, l'auto ha investito una donna e un agente di polizia, intervenuto per sedare gli animi. Testimonianze dirette hanno descritto l'impatto come improvviso e violento, sottolineando la rapidità con cui gli eventi si sono susseguiti. Gli abitanti del campo, sconvolti e inferociti, hanno circondato i fuggitivi, aggredendoli fisicamente mentre le fiamme continuavano a divampare, minacciando di inghiottire gran parte della baraccopoli. La tensione era palpabile, con la paura che si mescolava alla rabbia e al desiderio di vendetta. Le forze dell'ordine, con grande difficoltà, sono riuscite a fermare i quattro fuggitivi e a mettere in sicurezza l'area, allontanando i presenti e ristabilendo un minimo di ordine.

Dopo l'arresto dei quattro sospettati, accusati di incendio doloso e lesioni, sono state evacuate circa cento persone, al fine di garantire l'incolumità dei residenti. Nonostante l'entità dei danni materiali, fortunatamente non si sono verificati feriti gravi. La donna investita dall'auto è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Casilino, per le cure del caso. L'episodio, che ha scosso il quartiere e il gruppo V Prenestino, ha suscitato reazioni contrastanti. Marco Milani del Sulpl, ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale svolto dalla Polizia Locale, definendola sempre più in prima linea in contesti difficili. L'incendio di via dei Gordiani evidenzia ancora una volta le fragilità e le criticità presenti nei campi nomadi, dove le tensioni sociali, la precarietà abitativa e la mancanza di servizi essenziali possono alimentare conflitti e violenza. Le indagini sono in corso per accertare le cause precise dell'incendio e per identificare eventuali altri responsabili, e la situazione rimane sotto stretto controllo da parte delle autorità competenti, con l'obiettivo di garantire la sicurezza e la tranquillità della comunità





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