Incendio domato a South Pars: l'Iran contiene il rogo nel giacimento più grande al mondo

L'incendio sulla piattaforma di gas di South Pars in Iran è stato domato martedì. La produzione locale è colpita ma il campo globale rimane stabile.

Un incendio divampato su una piattaforma situata nel giacimento di gas di South Pars, in Iran, è stato completamente domato martedì, dodici novembre. L'agenzia semi-ufficiale Fars ha confermato la notizia citando il viceministro del Petrolio iraniano, sottolineando che le fiamme non rappresentano più una minaccia immediata per le infrastrutture critiche della regione. Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters.

Contenimento dell'incendio e indagini in corso

La causa esatta dello scoppio è attualmente sotto indagine da parte delle autorità competenti. Tra le possibili cause ipotizzate figurano una fuga di gas o un incidente operativo verificatosi durante le attività di estrazione. Le squadre di emergenza hanno lavorato intensamente per isolare la fonte del fuoco e prevenire ulteriori espansioni, garantendo la sicurezza del personale presente sul sito. Il viceministro del Petrolio ha fornito aggiornamenti regolari sull'evoluzione della situazione, confermando il successo delle operazioni di spegnimento.

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Impatto sulla produzione di gas naturale

La piattaforma colpita dall'incendio contribuisce alla produzione giornaliera di 14,5 milioni di metri cubi di gas naturale. Questo volume rappresenta una frazione significativa rispetto alla produzione totale del campo di South Pars, che ammonta a 700 milioni di metri cubi al giorno, come riportato dall'agenzia Fars. Nonostante l'interruzione temporanea di questa specifica unità, l'impatto complessivo sulla capacità produttiva nazionale è stato limitato grazie alle riserve disponibili e alla gestione delle altre piattaforme operative nel complesso del giacimento offshore.

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Contesto energetico globale e dati statistici

Secondo i dati forniti dal Gas Exporting Countries Forum, la produzione totale di gas dell'Iran ha raggiunto i 276 miliardi di metri cubi nel 2024. Di questa quantità, il 94% è stato consumato sul mercato interno, evidenziando la forte dipendenza del paese dalle risorse energetiche nazionali per il soddisfacimento dei bisogni civili e industriali. Il giacimento di South Pars è condiviso con il Qatar, uno dei principali esportatori globali di gas liquefatto, che definisce la propria porzione del campo "North Dome". Questa divisione geopolitica rende la stabilità operativa del sito cruciale per entrambi gli attori regionali.

Riserve strategiche e prospettive future

Il giacimento di South Pars detiene stime di riserva di circa 1.800 trilioni di piedi cubi, equivalenti a 51 trilioni di metri cubi di gas utilizzabile. Queste risorse sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno mondiale per 13 anni, posizionando il campo come una delle riserve più importanti al mondo. La capacità di contenere rapidamente l'incendio dimostra la resilienza delle infrastrutture esistenti e la preparazione delle forze di risposta alle emergenze. Gli analisti monitoreranno attentamente i risultati delle indagini sulle cause per prevenire futuri incidenti simili in questa zona ad alta densità energetica.