Incendio e esplosione nella fabbrica della Hanwha Aerospace: cinque morti e due feriti

Un incendio e un'esplosione nella fabbrica della Hanwha Aerospace a Daejeon, in Corea del Sud, hanno causato la morte di cinque persone e ferito due altre. Le autorità stanno indagando sulla causa dell'incidente.

Un incendio e un'esplosione nella fabbrica della Hanwha Aerospace a Daejeon , in Corea del Sud, hanno causato la morte di cinque persone e ferito due altre.

L'esplosione si è verificata durante la pulizia di materiali esplosivi dagli strumenti per la produzione di propellente per razzi. Le autorità stanno indagando sulla causa dell'incidente. La Hanwha Aerospace è una società di difesa e aerospaziale che produce grandi motori a propulsione e gestisce propellenti per razzi. Il presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung, ha chiesto la mobilitazione di tutte le risorse disponibili per rispondere all'incidente e l'apertura di un'indagine.

Le azioni di Hanwha Aerospace sono scese del 2,8% negli scambi pomeridiani, mentre la holding Hanwha Corp ha visto le sue azioni scendere del 3,4%. I due sopravvissuti, tra cui uno gravemente ustionato, sono fuggiti da soli dall'impianto. Le autorità non hanno ancora identificato le vittime perché i loro corpi sono stati gravemente danneggiati.

La Hanwha ha dichiarato di aver chiesto scusa alle vittime e alle loro famiglie in lutto e di essere pronta a collaborare pienamente con le autorità per determinare le cause dell'incidente





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