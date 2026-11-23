Governo indonesiano conferma 24 vittime nell'incendio della fabbrica di Serang. 29 persone salvate dalle macerie. Cause: cortocircuito.

Il bilancio delle vittime dell'incendio scoppiato nella fabbrica di prodotti dolciari sita nel distretto di Serang, in Indonesia, è stato confermato dal governo locale come tragico e definitivo, seppur provvisorio nelle fasi iniziali. Il bilancio ufficiale comunica che almeno 24 persone hanno perso la vita a causa delle fiamme divampate nel pomeriggio di sabato 21 novembre. L'evento ha colpito una zona situata a circa 50 chilometri a ovest della capitale Giacarta, attirando l'attenzione nazionale sulla sicurezza industriale nelle strutture manifatturiere del paese.

Dettagli dell'incendio e operazioni di soccorso

Le operazioni di soccorso e recupero sono proseguite intensamente fino alla mattina di lunedì 23 novembre, quando le autorità hanno potuto fare il punto della situazione. I vigili del fuoco e le squadre di emergenza hanno avuto un compito estremamente difficile, trovando l'edificio già completamente avvolto dalle fiamme al loro arrivo iniziale. Non è stato possibile stabilire con certezza immediata se i sistemi di sicurezza antincendio aziendali fossero funzionanti o meno in quel momento critico.

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Dalle macerie, i soccorritori sono riusciti a tirare fuori 29 persone che erano ancora in vita al momento del salvataggio. Di queste 29 sopravvissuti, cinque sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale per ricevere cure mediche specializzate e monitoraggio delle ustioni. La fabbrica, al momento dell'incendio, ospitava circa trecento lavoratori, rendendo la dinamica del crollo e dell'evacuazione un punto focale delle indagini successive.

Indagini sulla causa del rogo e contesti

I primi risultati delle indagini preliminari condotti dalle autorità competenti hanno evidenziato che l'incendio potrebbe essere stato causato da un cortocircuito elettrico. Nello specifico, si sospetta che il guasto sia avvenuto nel sistema di climatizzazione dell'edificio, un dettaglio tecnico che potrebbe spiegare la rapidità con cui il fuoco si è propagato. Questa ipotesi è stata confermata da un funzionario dei pompieri che ha parlato a un'emittente locale, sottolineando la vastità dell'area già in fiamme.

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L'incidente di Serang non è un evento isolato nel panorama della sicurezza industriale indonesiana negli ultimi anni. Nel dicembre dell'anno scorso, un incendio probabilmente causato dall'esplosione della batteria di un drone ha devastato un edificio di sette piani a Giacarta, provocando la morte di 22 persone. Un altro caso significativo si è verificato nel 2023, quando 13 persone hanno perso la vita nell'est del Paese a seguito di un'esplosione in una raffineria di nichel, evidenziando rischi ricorrenti.

Impatto sociale e prospettive future

La conferma del bilancio di 24 vittime e 29 sopravvissuti ha suscitato profonda preoccupazione tra la popolazione e le organizzazioni per i diritti dei lavoratori. La posizione del governo indonesiano, nel rendere pubblico il numero esatto delle vittime e dei salvati, mira a garantire trasparenza sulla gestione dell'emergenza. La vicenda richiama l'attenzione sulla necessità di controlli più rigorosi sui sistemi di sicurezza negli edifici ad alta densità abitativa o lavorativa.

Le autorità locali stanno procedendo con cautela nelle verifiche tecniche, cercando di ricostruire la catena esatta degli eventi che hanno portato al crollo parziale del tetto della fabbrica. La comunità di Serang e i familiari delle vittime attendono con ansia gli sviluppi delle indagini, sperando in risposte chiare sulle responsabilità e sulle cause tecniche del disastro. L'incidente rimane un tragico promemoria della vulnerabilità delle infrastrutture industriali se non mantenute sotto costante vigilanza tecnica e di sicurezza.