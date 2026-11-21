Un grave rogo nella fabbrica di caramelle PT Fonusa Agung Mulia a Cikande ha causato 3 vittime e 4 feriti. I soccorritori cercano 36 dispersi nella provincia di Banten il 22 novembre 2026.

Le operazioni di soccorso sono in corso nella provincia di Banten, in Indonesia, per localizzare i restanti 36 lavoratori dati per dispersi dopo un devastante incendio scoppiato sabato sera. La tragedia si è verificata presso lo stabilimento della PT Fonusa Agung Mulia, situato nell'area di Cikande nella reggenza di Serang, dove le fiamme hanno causato la morte di almeno tre persone e il ferimento di altre quattro. Il bilancio provvisorio indica che quindici individui sono riusciti a mettersi in salvo dall'edificio danneggiato, di cui quattro sono stati immediatamente trasportati verso strutture sanitarie per ricevere le cure mediche necessarie.

Dati Precisati delle Vittime e dei Feriti

Le autorità locali non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo alla causa scatenante del rogo, lasciando aperta un'indagine completa sull'origine dell'incendio. I soccorritori indonesiani stanno operando con grande cautela all'interno delle sezioni strutturalmente compromesse dell'impianto industriale. I team di ricerca stanno setacciando meticolosamente l'area con la ferma convinzione che molte delle vittime possano essere intrappolate sotto le macerie o in zone difficili da raggiungere a causa del crollo di parti dell'edificio.

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Operazioni di Spegnimento e Raffreddamento

La situazione di emergenza si è protratta per oltre ventiquattr'ore, con i vigili del fuoco che hanno continuato a combattere le fiamme e a bonificare i focolai rimasti attivi fino alla giornata di domenica. La presenza di punti caldi persistenti in diverse porzioni della fabbrica ha reso necessari costanti interventi di raffreddamento per prevenire il ristabilirsi di nuove fiammate. Questa fase critica è fondamentale per garantire la sicurezza del personale di emergenza che lavora nelle immediate vicinanze delle aree colpite.

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Contesto Geografico dell'Incendio Industriale

L'evento tragico ha interessato un'importante zona industriale nella parte occidentale dell'isola di Giava, attirando l'attenzione nazionale sulla sicurezza nei siti produttivi. La PT Fonusa Agung Mulia è un'azienda specializzata nella produzione di dolciumi, e l'impatto dell'incendio si estende oltre le immediate conseguenze umane per coinvolgere l'intera catena di approvvigionamento locale. Le condizioni meteorologiche e la complessità della struttura hanno reso le operazioni di ricerca particolarmente difficili per i soccorritori coinvolti nell'emergenza.

Prospettive Future e Investigazioni

Mentre le squadre di salvataggio non si arrendono nella ricerca dei sopravvissuti, l'attenzione si sposterà presto verso la ricostruzione e la valutazione dei danni materiali. La mancata comunicazione delle cause ufficiali suggerisce che le autorità stanno raccogliendo prove cruciali per determinare la responsabilità dell'evento. L'incidente sottolinea l'urgenza di migliorare gli standard di sicurezza antincendio negli stabilimenti manifatturieri dell'Indonesia, un settore che continua a crescere rapidamente nel mercato globale.