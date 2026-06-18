Incendio in Catalogna interrompe treni Madrid-Barcellona, Spagna in allerta caldo

Un incendio boschivo in Catalogna ha bloccato la linea ferroviaria ad alta velocità tra Madrid e Barcellona, mentre la Spagna si prepara alla prima intensa ondata di caldo della stagione, con aumento del rischio di incendi.

Un incendio boschivo scoppiato in Catalogna ha interrotto il servizio ferroviario ad alta velocità tra Madrid e Barcellona, mentre la Spagna si prepara ad affrontare la prima ondata di caldo della stagione.

L'incendio, divampato vicino alla linea ferroviaria tra Les Borges Blanques e L'Espluga de Francoli, ha costretto l'operatore Renfe a sospendere i treni tra le stazioni di Lleida-Pirineus e Camp de Tarragona su richiesta dei vigili del fuoco. L'agenzia meteorologica nazionale ha avvertito che letemperature aumenteranno da sabato, con un picco previsto per lunedì, quando in alcune zone si potrebbe raggiungere i 42 gradi Celsius.

Il rischio di incendi è destinato ad aumentare drasticamente, soprattutto nelle zone interne del nord, a causa di temporali secchi con poche precipitazioni. L'anno scorso, Spagna e Portogallo hanno vissuto un'ondata di caldo lunga 16 giorni, la più intensa mai registrata, che ha alimentato devastanti incendi boschivi. Gli scienziati attribuiscono la crescente frequenza di eventi meteorologici estremi ai cambiamenti climatici provocati dall'uomo.

Le previsioni indicano temperature massime tra 36 e 40 gradi in diverse regioni, con punte locali di 42 gradi. La durata e l'intensità esatte dell'ondata di calore rimangono ancora incerte, ma l'allarme incendio è elevato. La situazione ferroviaria rimane critica e i disagi per i viaggiatori potrebbero persistere finché l'incendio non sarà sotto controllo





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