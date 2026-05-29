Incendio in college femminile in Kenya: 16 morte, 8 studenti arrestati per incendio doloso

Un incendio devastante in un dormitorio scolastico in Kenya ha causato la morte di 16 studentesse e il ferimento di 79 altre. Otto studenti sono stati arrestati con l'accusa di incendio doloso, mentre il governo ha sciolto il consiglio di amministrazione della school per gravi carenze di sicurezza, tra cui porte di emergenza chiuse e sovraffollamento.

Le autorità keniote hanno arrestato otto studenti con l'accusa di aver appiccato l'incendio che ha devastato il dormitorio della Utumishi Girls' Academy Senior School a Gilgil , contea di Nakuru , causando la morte di 16 studentesse e il ferimento di altre 79.

L'incendio, scoppiato nelle prime ore di giovedì 28 maggio 2026, ha sollevato ancora una volta interrogativi critici sulla sicurezza nelle scuole secondarie del Kenya, in particolare nei collegi. Le indagini preliminary della polizia, attraverso la Direzione delle Indagini Criminali, hanno identificato gli otto studenti come persone di interesse per la pianificazione e l'esecuzione del presunto atto incendiario. Il Ministro dell'Istruzione Julius Ogamba ha confermato che due insegnanti erano stati informati dei piani degli studenti ma non sono intervenuti per fermarli.

Inoltre, è emerso che la struttura presentava gravi inosservanze delle norme di sicurezza: i dormitori erano sovraffollati e un'uscita di emergenza risultava chiusa a chiave al momento del rogo, intrappolando molte studentesse. Il governo ha conseguentemente disciolto il consiglio di amministrazione della scuola e ha annunciato che saranno intraprese azioni legali e disciplinari contro qualsiasi membro del personale abbia trascurato i propri doveri.

Questo tragico evento si inserisce in una serie preoccupante di incendi nelle scuole keniote, spesso appiccati da studenti in segno di protesta contro la disciplina severa e le pessime condizioni di vita, come documentato da numerose ricerche. Per fare un esempio recente, nel 2024 un incendio in un collegio primario nella contea di Nyeri ha ucciso 21 studenti, senza che ne sia mai stata accertata con certezza la causa.

Il precedente più grave rimane il rogo del 2001 alla Kyanguli Secondary School, vicino Nairobi, dove persero la vita 67 studenti, attribuito dalle autorità a un incendio doloso. La comunità locale e i genitori sono in stato di shock, con molti che si sono radunati tra le macerie del dormitorio per raccogliere frammenti di ricordi e cercare di comprendere l'accaduto.

L'incidente ha riacceso il dibattito nazionale sulla necessità di migliorare gli standard di sicurezza nelle strutture educative, rivedere le politiche disciplinari e potenziare la formazione del personale scolastico per prevenire future tragedie. Nonostante le promesse del governo di intervenire con severità, le condizioni in molte scuole, specialmente quelle gestite da enti religiosi o private, continuano a essere precarie, con strutture sovraffollate e vie di fuga inadeguate.

La ricostruzione di quanto avvenuto è ancora in corso, ma sembra che l'incendio sia stato appiccato intenzionalmente da un gruppo di studentesse insoddisfatte, forse per protestare contro le regole oppressive o per altri motivi personali. Tuttavia, solo un processo completo potrà chiarire le responsabilità penali individuali e istituzionali. Intanto, il paese osserva un giorno di lutto nazionale in memoria delle giovani vittime, mentre i feriti lottano negli ospedali per sopravvivere alle ustioni riportate.

La comunità internazionale ha espresso cordoglio e ha offerso sostegno al Kenya per rafforzare i sistemi di sicurezza nelle scuole, un tema che da anni affligge il sistema educativo del paese非





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