Incendio in deposito petrolifero russo a Krasnodar dopo attacco drone, preoccupazioni per la logistica della Crimea

Un incendio scoppiato in un deposito di petrolio nella regione di Krasnodar, attribuito ai resti di un drone, ha chiuso una strada chiave per il ponte di Kerch. L'episodio avviene mentre l'Ucraina intensifica gli attacchi alle linee di rifornimento russe verso la Crimea, innescando una crisi di carburante nella penisola e acquisti di panico nella vicina Krasnodar, meta turistica.

I detriti di un drone hanno provocato un incendio in un deposito petrolifero nella regione russa di Krasnodar , vicino alla Crimea , secondo quanto riportato dalle autorità locali.

L'incidente è avvenuto nell'area di Poltavskaya, una zona che si affaccia sulla penisola di Crimea, annessa dalla Russia nel 2014. Le autorità hanno confermato che non ci sonostate vittime, ma hanno disposto la chiusura di una strada locale che collega il sito colpito alla via di accesso principale per il ponte di Kerch, infrastruttura strategica costruita da Mosca dopo l'annessione.

Il ponte rappresenta uno dei pochi corridoi logistici per il rifornimento della Crimea, insieme ad altre strade che provengono dalle aree ucraine attualmente sotto controllo russo. Questo attacco si inserisce in una serie più ampia di operazioni militari ucraine mirate a interrompere le linee di supply russe nella regione.

Infatti, appena il giorno prima, Kyiv aveva colpito due ponti nella regione di Kherson, anch'essi utilizzati per i rifornimenti verso la Crimea. L'intensificarsi di questi attacchi ha già generato una crisi di carburante nella penisola, con file alle stazioni di servizio e scorte limitate. La situazione è ulteriormente aggravata dalla regione di Krasnodar, meta turistica molto frequentata in estate, dove le interruzioni nelle forniture di carburante hanno scatenato acquisti di panico tra la popolazione.

Il governatore regionale ha dichiarato che la domanda improvvisa ha messo a dura prova la logistica locale. Questi eventi evidenziano la nuova fase del conflitto, con l'Ucraina che prende di mira le infrastrutture energetiche e logistiche russe per indebolire le capacità operative di Mosca. La strategia ucraina punta a creare disagi logistici e psicologici, dimostrando che anche territori apparentemente al sicuro, come Krasnodar, possono diventare obiettivi.

Le autorità russe, dal canto loro, cercano di mantenere il controllo delle informazioni e di minimizzare l'impatto di questi attacchi, anche se la realtà sul terreno mostra una crescente instabilità. L'incendio al deposito petrolifero, seppur contenuto senza perdite di vite umane, rappresenta un simbolo della vulnerabilità delle strutture di supporto russe. La chiusura della strada locale non solo ostacola il traffico civile, ma segnala anche la militarizzazione delle vie di comunicazione nella regione.

Mentre il conflitto continua, la popolazione civile nelle aree coinvolte si trova a fare i conti con le conseguenze indirette degli scontri, come la scarsità di carburante e la paura di ulteriori attacchi. Questo episodio conferma che la guerra non è più confinata al fronte orientale, ma si sta estendendo a colpire infrastrutture critiche in profondità nel territorio russo, con ripple effects che vanno oltre il semplice danno materiale





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