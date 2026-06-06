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Incendio in magazzino ad Anderlecht, Bruxelles: fumo persistente e indagini in corso

Cronaca News

Incendio in magazzino ad Anderlecht, Bruxelles: fumo persistente e indagini in corso
IncendioAnderlechtBruxelles
📆6/6/2026 10:40 AM
📰Internazionale
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Un incendio scoppiato in un magazzino di Anderlecht è stato domato, ma il fumo continua a rappresentare un pericolo per i residenti. La causa del rogo è ancora ignota e la polizia ha isolato la zona.

Un incendio è scoppiato nelle prime ore di sabato in un magazzino situato nel sobborgo di Anderlecht , a Bruxelles . Le autorità locali, attraverso il portavoce dei vigili del fuoco Walter Derieuw, hanno confermato che le fiamme sono state poste sotto controllo, anche se persistenti nuvole di fumo continuano a gravare sulla zona.

La causa del rogo rimane ancora sconosciuta e sono in corso indagini per determinare l'origine del fuoco. La polizia, indossando maschere antigas, ha isolato l'area del magazzino e le strade adiacenti per motivi di sicurezza e per consentire il proseguimento delle operazioni di spegnimento. Non sono state segnalate vittime, ma i residenti della zona sono stati invitati a mantenere chiuse porte e finestre per evitare l'intrusione del fumo negli ambienti domestici.

Il sindacato dei vigili del fuoco ha sottolineato la complessità dell'intervento a causa della natura dei materiali stoccati nel deposito, che hanno prodotto una densa coltre di fumo. Le autorità competenti hanno avviato accertamenti per valutare eventuali responsabilità e per monitorare la qualità dell'aria nella zona colpita. Intanto, i mezzi di informazione locali stanno seguendo l'evolversi della situazione, raccogliendo testimonianze di chi ha vissuto l'emergenza in diretta.

L'incendio ha sollevato preoccupazione tra i cittadini riguardo alla sicurezza degli impianti di stoccaggio e alle procedure di prevenzione antincendio nella regione di Bruxelles. Nonostante il controllo delle fiamme, l'emergenza non è ancora completamente rientrata e le squadre di soccorso rimangono sul posto per bonificare l'area e prevenire eventuali riaccensioni

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